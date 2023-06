Hinteregger gewinnt Tarschberg-Trophy

Eine respektable Anzahl von 45 Teilnehmern nahm bei Top-Bedingungen den Bergsprint in Angriff. Das Rennen zählt auch zum Mucki Alpen Team Cup 2023, worauf sich auch das hochkarätige Starterfeld begründet. Im Zielsprint konnte sich Norbert Hinteregger vom URC Mariazell in 18:44,7 Minuten knapp gegen den Lokalfavoriten Michael Birwipfel in 18:46,8 vom Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis I durchsetzen.

Foto: Markus Maier

In der zum Alpen Team Cup zählenden Mannschaftswertung übernahm der URC Mariazell die Führung, gefolgt vom Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis I und dem URC Raiba Hainfeld. Die Siegerehrung fand am Campingplatz Traisen statt. Das nächste Rennen zum Alpen Team Cup ist das Kaumberger Bergzeitfahren, am 10. Juni.