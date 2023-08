Kirchenbergrennen: Holland und Koiser triumphieren in Hainfeld

Der Start erfolgte bei drückender Hitze um 16 Uhr im Bereich des „Wiazhauses Landsthal“. Die Strecke führte mit einer Gesamtlänge von 6,1 Kilometern und einem Höhenunterschied von 510 Metern zur Hainfelder Hütte. 53 Starter mit Mountainbike und erstmals auch eine Klasse E-Biker nahmen die äußerst anspruchsvolle Strecke in Angriff. Die Siegerehrung fand dann wieder im Tal im „Wiazhaus Landsthal“ statt.

Tagesschnellste war bei den Damen die 31-jährige Janine Koiser vom Team KlimatiK Cafe Pub ZeitWeis Iin 36:49 Minuten vor Christine Brendt (Jg. 1970, +2:00 Minuten) und Michaela Hinterwallner (Klimatik Cafe Pub ZeitWeis II, Jg. 1983, +8:06). Bei den Herren siegte Michael Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg. Der 23-Jährige setzte sich in fer Zeit von 23:42 klar vor Andreas Zöchling (Kollar Racing, Jg. 1982 und Martin Martin Rauscher (ARBÖ RC Trumau, Jg. 1996) durch. Die beiden lieferten sich dahinter einen Zielsprint bei dem sich Zöchling am Ende mit 1,07 Minuten Rückstand auf Holland durchsetzen konnte.

Das Rennen zählte auch zum Sparkassen Alpen Team Cup 2023. Der Sieg in der Mannschaftswertung ging an das Team vom Kollar Racing Team vor dem Team Klimatik Cafe Pub Zeitweis I und dem Veranstalterteam des URC Raiba Hainfeld. „Ohne dem Einverständnis der Grundbesitze und der Unterstützung vom „Wiazhaus Landsthal“, der Gemeinde Hainfeld, der Bergrettung sowie dem ÖTK Hainfeld wäre diese Radsportveranstaltung nicht möglich gewesen“, bedankte sich Obmann gerald Sulzer vom Veranstalterverein URC Raiba Hainfeld..