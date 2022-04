Nach der Pandemie wird wieder in St. Veit geradelt

Werbung

Zwei Jahre lang musste pandemiebedingt pausiert werden, doch heuer findet die KTM-Challenge wieder statt. Und zum 23. Mal wird in St. Veit an der Gölsen der Voralpen-Mountainbike-Marathon ausgetragen. Auch heuer wieder stellt diese das Auftaktrennen zur Challenge dar.

Am Sonntag (10.30 Uhr) fällt der Startschuss am Kirchplatz, wo nach 64 Kilometern und 1.960 Höhenmetern (Classic-Strecke) für die Läufer auch die Zielflagge geschwenkt wird. Es wird aber ein Rennen über die halbe Distanz (Small-Strecke) angeboten.

Nicht allzu lange Anstiege, größtenteils ein griffiger Untergrund und nur wenige technische Abfahrten in herrlicher Umgebung ermöglichen einen optimalen Start in die neue Saison. Gerald Sulzer Veranstalterteam

Schon jetzt gibt es rund 300 Anmeldungen. „Die konstant hohen Teilnehmerzahlen bei unserem Rennen auch nach der Coronapause zeigen, dass dieser Kurs ideal gewählt ist, um die Winterpause aus den Knochen zu schütteln“, ist OK-Leiter Gerhard Jun überzeugt.

„Nicht allzu lange Anstiege, größtenteils griffiger Untergrund und nur wenige technische Abfahrten in herrlicher Umgebung ermöglichen einen optimalen Start in die neue Marathon-Saison“, erwartet Gerald Sulzer vom Veranstalterteam bei passendem Wetter sogar über 400 Starter aus ganz Österreich sowie auch aus den Nachbarländern.

Für die Challenge-Gesamtwertung werden die besten fünf Ergebnisse gewertet, ab drei Resultaten wird man in die Liste aufgenommen. Die Sieger in den Altersklassen gewinnen schöne Trophäen und Freistartgutscheine für die Challenge-Rennen 2023.

Wer in der Gesamtwertung bei mindestens fünf Marathons an den Start geht und/oder bei vier Marathons einer Regionalwertung das Ziel erreicht, bekommt als Geschenk das hochwertige Challenge-Finishertrikot vom Radbekleidungsspezialisten owayo.

Anders als in der nach Small und Classic getrennten Gesamtwertung zählen zur Regionalwertung alle Marathon-Strecken. Es gibt keine Siegerehrung. Das Finisher-Geschenk erhalten alle, die bei vier Marathons ihrer Region auf einer beliebigen Distanz gefinisht haben.

Der KitzAlpBike in Tirol zählt als „Joker“ zu beiden Wertungen. Am Ende der Saison werden für beide Regionen getrennte Ranglisten erstellt, die nach Kilometern und Zeit sortiert sind. Wer also in einem der Regional-Klassements ganz vorne aufscheinen möchte, sollte bei allen vier beziehungsweise fünf Rennen immer die längste Strecken wählen!

Alle Rennen der Mountainbike Challenge sind vom Österreichischen Radsportverband (ÖRV) genehmigt und werden entsprechend dem MTB-Reglement des ÖRV durchgeführt.

„Wer die komplette Challenge fahren möchte, spart mit der Saisonkarte viel Geld und je mehr Rennen man fährt, desto günstiger wird es“, verspricht Sulzer.

Ab drei Marathons kann man die Saisonkarte erwerben. „Damit ist gewährleistet, dass es auch Biker mit schmaler Brieftasche leichter haben, an allen Rennen teilzunehmen und trotzdem die Veranstaltungen in gewohnter Qualität über die Bühne gehen können.“

Xenofit ist auch 2022 wieder Ernährungs-Partner der Centurion Mountainbike Challenge. Auf allen Marathons wird daher an den Labestationen das isotonische Getränk Xenofit competition gereicht. Weiters gibt es Bananen gratis.

Die Gesamtsieger der Centurion Mountainbike Challenge werden im Rahmen einer eigenen Veranstaltung gebührend geehrt: Der Saisonausklang findet Anfang Oktober in Pöllau statt.

„Ein großer Dank gilt allen Grundbesitzern für das Benützen ihrer Grundstücke“, sagt Jun, der aber auch die Rücksichtnahme der Athleten gegenüber den Eigentümern erbittet. „Nur gemeinsam mit ihnen kann eine derartige Großveranstaltung funktionieren.“, weiß auch St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger. Zahlreiche örtliche Sponsoren, vdie Raiffeisenbank Traisen-Gölsental mit Direktor Thomas Janisch an der Spitze sowie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ermöglichen den Event.

Anmeldung auf www.mountainbike-challenge.at und weitere Auskünfte am Gemeindeamt bei Gerhard Jun oder Gerald Sulzer unter 02763/2212.