Mountainbike Rennen am Josibergtrail

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Am 13. und 14. Mai findet in Mitterbach auf den Josibergtrails die Trailpartie statt. Foto: Thomas Mayer, Thomas Mayer

V on 13. bis 14. Mai findet in Mitterbach auf den Josibergtrails die Trailpartie statt. Die Trailpartie ist eine Enduro-Mountainbike-Rennserie, wobei die Zeitnehmung hier nicht im Vordergrund steht. Es geht mehr um die Bike Community und dem Spaß am „Rad'ln“. Organisiert wird das Rennen vom Verein Trailpartie.