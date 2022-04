Wilhelmsburger Holland-Geschwister in St. Veit/G. am Podest

Werbung

Eine spektakuläre, anspruchsvolle Strecke, international hochkarätige Starterfelder und tolle Stimmung dank vieler Zuschauer auf dem ganzen Renngelände sind nur einige wenige Eckdaten, die den MTB-Rennsport in Tschechien auszeichnen. So auch vergangenes Wochenende, als die Wilhelmsburger Conny und Michi Holland in Mesto Touskov (Region Pilsen) beim internationalen UCI-C1-Rennen am Start waren.

Josef Zauner, die geschäftsführenden St. Veiter Gemeinderäter Andreas Gamböck und Bettina Wagner sowie die Gemeinderäte Gerald Rohrer und Hermann Steinacher genossen die Ausfahrt beim Mountainbikeklassiker in der Heimat. Foto: Foto privat

Gegen absolute Top-Konkurrenz konnten sich beide gut behaupten. Conny wurde bei den Elite-Damen Zwölfte (3. U 23), Michi gelang nach einer schlechteren Anfangsphase und viel Hektik aufgrund der Positionskämpfe eine sehr starke zweite Rennhälfte, in der er noch von Rang 27 bis in die Top 15 vorfahren konnte. In der U 23 bedeutete das Rang vier.

Nach einer langen Heimreise und einer kurzen Nacht stand am Sonntag dann das Heimrennen, der „Voralpen MTB Marathon“ in St. Veit am Programm. „Und auch da herrschte beste Stimmung“, lobt Michi Holland, der auf der Classic-Strecke über 64 Kilometer als Mitfavorit ins Rennen ging. Auch das Wetter spielte mit, erst nach dem Rennen goss es in Strömen.

„Die Beine waren nicht ganz so gut, aber mit Platz zwei war es doch noch erfolgreich.“ Conny Holland

Conny sicherte sich den Sieg bei den Damen auf der Small Strecke (32 km), Michi hatte auf der doppelten Distanz mit 2000 Höhenmetern am Ende den zweiten Gesamtrang inne. 2:21 Minuten fehlten ihm auf Sieger Daniel Eichmair vom RC CFK (2:40:26).

„Das Rennen in Tschechien hat mir schon noch hinterhergegangen, die Beine waren nicht ganz so gut, aber mit Platz zwei war es doch noch erfolgreich und gleichzeitig ein gutes Training“, meinte er im Ziel von St. Veit nicht unzufrieden.

In der Wertung der Gölsentaler setzten sich auf der Classicstrecke bei den Herren Michael Birwipfel (Team Cafe Pub ZeitWeis) vor Karl Felnhofer (ULC Transfer) und Jürgen Blum (SU St. Veit) durch.

Auf der Kurzstrecke war ULC-Obmann Oliver Pressler vor Christoph Michl (Team Cafe Pub ZeitWeis) schnellster St. Veiter, bei den Damen setzte sich unter den Lokalmatadorinnen Janine Koiser (Team Cafe Pub ZeitWeis) vor Bettina Wagner (SU St. Veit) durch. Insgesamt schnellste Frau auf der Langstrecke war Alina Reichert (EinDRUCK Sarleinsbach). Die achtfache Cyclocross-Staatsmeisterin Nadja Heigl gab auf.