Pressler läuft in München die zweitbeste Zeit in ihrer Karriere

Werbung

Extrem mutig und schnell startete Lena Pressler in ihr EM-Debüt über 400-m-Hürden. Über die ersten drei Hürden lief die St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten extrem flott an, musste bei der vierten Hürde aber den Rhythmus wechseln und verlor etwas an Boden.

Ausgangs der Zielkurve kam aber das bekannt starke Finish Presslers und sie konnte sich noch auf Rang 6 vorarbeiten, schaffte mit 57,33 Sekunden die zweitschnellste Zeit ihrer bisherigen Laufbahn. Nur bei ihrem Rekordlauf Ende Mai in St. Pölten (56,73) war sie schneller gewesen.

Auf Rang drei und damit das Semifinale fehlten nur 35 Hundertstel. Für die 21-Jährige endete ihre erste EM damit auf Rang 30.

50.000 Fans im Stadion waren motivierend

„Im Großen und Ganzen war es ein gutes Rennen. Wir haben mal etwas probiert und ich bin ein bisschen schneller angelaufen“, war Pressler zufrieden. Von der Stimmung zeigte sie sich begeistert. „Die war Wahnsinn und ist ganz was anderes im Vergleich zu Nachwuchsmeisterschaften. Da ist man umso mehr motiviert, schnell zu laufen.“

Am Vormittag des fünften Tages war Pressler, ebenso wie ihre St. Pöltner Teamkollegin Magdalena Lindner, mit der 4x100-m-Frauenstaffel nochmals im Einsatz, doch die Leistung kam nicht in die Ergebnisliste. Die Hoffnungen auf einen neuen ÖLV-Rekord (44,33) der Frauen-Nationalstaffel platzten bereits bei der ersten Übergabe von Viktoria Willhuber (LTU Graz) auf Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union).

Walli war einfach zu schnell losgespurtet, sodass die Startläuferin nicht mehr rechtzeitig aufschließen konnte, die Übergabe des Staffelstabes erst außerhalb der festgelegten Übergabezone stattfand. Die Staffel setzte ihren Lauf zwar mit einem sehr guten Rennen fort, die erzielten 44,85 Sekunden wurden aber wenig später wieder annulliert und das ÖLV-Team disqualifiziert. Für den Einzug ins Finale hat man eine Zeit von 43,75 benötigt, die schnellste Zeit markierte Großbritannien (42,83).

Nationaltrainer Philipp Unfried gibt den Läuferinnen aber keine Schuld. „Susi hat einfach einen super Start erwischt, da hat die hintere Läuferin dann fast keine Chance mehr. Wir mussten heute auch riskieren, mit sicheren Übergaben wären wir sowieso keine schnelle Zeit gelaufen. Die weiteren Übergaben haben sehr gut gepasst, die Mädels haben sich sehr gut präsentiert. Das sind wichtige Erfahrungen, die andere Nationen schon in den letzten Jahren gemacht haben, wir aber erst heuer mit der Nationalstaffel in dieser Zusammensetzung begonnen haben“, meinte der Coach. „Wie es bei einem Großereignis in einem lauten Stadion dann ist, kann man halt in einem Training daheim nicht simulieren.“