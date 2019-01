Die Zdarsky-Rennstrecke am Annaberg war Schauplatz von zwei Rennen zum NÖ Raiffeisenclub-Nachwuchscup und zum Ostalpencup, bei dem Starter aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland startberechtigt sind.

Stephan Koch fuhr aufs Podest

Das Veranstalterteam des USC Lilienfeld sorgte an beiden Renntagen für einen reibungslosen Ablauf. Beim Riesentorlauf am Samstag zeigten die jungen Pistenflitzer des Skigebiets Mitte starke Leistungen. Hinter Stephan Koch (Schüler der MD Skimittelschule Lilienfeld), der als U-14-Läufer die zweitbeste Laufzeit in den Schnee knallte, sind Kilian Glitzner und Tobias Köberl (beide WSV Traisen) aufs Podest gerast. Viktoria Posch, Sara Weilguny und Lukas Sandner (alle WSV Traisen) verpassten knapp das Stockerl beim Ostalpencup.

Bei der NÖ Wertung zum Nachwuchscup durften sich auch Sara Weilguny und Lukas Sandner über zweite Plätze und 80 Punkte für die Cupwertung freuen. „Die Annaberglifte unterstützten den Rennsport wieder mit allen Kräften. Leider waren im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs, bedingt durch den neuerlichen Neuschnee vom Freitag, bei vier Toren einige ausgeprägte Rillen, die auch Hoffnungen in den Schnee zwangen“, berichtete Wolfgang Labenbacher, Präsident des NÖ Landesskiverbands.

Beim Super-G am Sonntag, der dank eisiger Temperaturen bei besten Pistenverhältnissen durchgeführt wurde, brausten Viktoria Posch und Tobias Köberl als Vierte ihrer Altersklasse hauchdünn am Treppchen vorbei. In der Wertung des NÖ Nachwuchscup eroberten Tobias Köberl als Zweiter und Stephan Weber als Dritter zwei Stockerlplätze in der U 14.