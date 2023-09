Hainfelder Blitzturnier mit 48 Teams

Organisator Jugendleiter Roland Kucera und sein Team aus unzähligen Freiwilligen strahlte letzte Woche mit dem Wetter um die Wette, als bereits zum dritten Mal das Blitzturnier in Hainfeld über die Bühne ging. Eine riesiges Team an freiwilligen Helfern sorgte für einen reibungslosen Ablauf und für köstliche Verpflegung der jungen Sportler und zahlreichen Besucher.

Die Mannschaften des SC Hainfelds beziehungsweise auch der NSG Gölsental schlugen sich hervorragend und konnten in allen Altersklassen Achtungserfolge und einige tolle Endplatzierungen erreichen. So belegte die U7 des SC Hainfeld den dritten Platz, knapp gefolgt von den Nachbarn des USC Indat kaschütz Rohrbach. Turniersieger wurde die Mannschaft aus Mauerbach.

In der Altersstufe U8 konnte sich das Team des SC Hainfeld nach neun Spielen ungeschlagen zum Turniersieger krönen. Das Team aus Rohrbach durfte sich über den dritten Platz freuen. Un die U9 der Heimischen belegte hinter dem Turniersieger aus Muckendorf den hervorragenden zeiten Platz.

Im Turnier der U11-Mannschaften verpasste das Team aus Hainfeld als Vierter knapp den Stockerlplatz, es siegte Pyhra. Und die NSG Gölsental trat zum U-13-Turnier gleich mit zwei Mannschaften an, welche die Plätze sechs und sieben davontrugen. Turniersieger wurde die Mannschaft aus Theresienfeld. Am U13 Turnier nahmen auch zwei Teams aus Kecsked in Ungarn teil, und bescherten dem Blitzturnier sogar internationales Flair.

Das Marathonturnier endete mit den Spielen der U15, bei denen sich der SC Lilienfeld vor der NSG Gölsental durchsetzen konnte. „Besonders gefreut haben wir uns über die Teilnahme des SC Ratzersdorf mit Trainer Ferenc Orban an der Seitenlinie und die SKN-Damen mit Ex-Spielerin Nicole Safer“, schildert Kucera, der auch ein großes Dankeschön an alle Freiwilligen richtet, sowie alle Pokalsponsoren (Bürgermeister Albert Pitterle, dessen Vize Andreas Klos, die Stadträte Johann Schildböck und Christian Köberl, Gemeinderat Thomas Schweiger solwie Bundesrätin Sandra Böhmwalder) und Medaillenspender Alexander Steinacher von Haginvelter Entsorgungslogistik. Hauptsponsor des Turniers war die Firma ETS Trocknung und Sanierung aus St. Pölten„Ohne sie alle wäre diese große Veranstaltung nicht möglich gewesen.“ Auch vom großen Zuschauerinteresse zeigte sich Kucera begeistert. „Da freuen wir uns natürlich schon auf eine Neuauflage 2024!“