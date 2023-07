Luis Pfeffer-Redl wechselt in die AKA NÖ

Die überaus erfolgreiche Saison, in der die Talente des USC Prefa Lilienfeld hinter den Alterskollegen des SKN St. Pölten den zweiten Platz belegen und somit den Vizemeistertitel im oberen Play-off der Jugendhauptgruppe West-Mitte feiern konnten, ist bei den Talentescouts nicht unbemerkt geblieben. So wird Luis Pfeffer-Redl, Sohn von Ex-Nationalteamkapitän Toni Pfeffer, ins Future-Team des NÖFV in der AKA NÖ wechseln. Der Türnitzer, der im Winter auch auf Skiern ein großes Talent ist, spielte seit 2016 bei den Lilienfeldern.

Auch Jovanna Müller hat als Mädchen in St. Pölten beim Bundesligisten SKN St. Pölten überzeugt, sie wird zu den Damen des Serienmeisters wechseln. Und auch Timo Müller versucht ein Jahr leihweise sein Glück beim SKN-Nachwuchs.

„Wir wünschen den Spielern, die in Zukunft vor neue Herausforderungen gestellt werden, alles Gute in ihrem Werdegang“, ist USC-Obmann Gernot Edy stolz auf seine Talente. Er ist aber auch überzeugt, dass die Abgänge gut verkraftbar sind. „Wir werden auch ohne die drei wieder eine schlagkräftige Mannschaft in der U 15 stellen“, bestätigt Trainer Dejan Macanovic, der seit einigen Jahren die erfolgreiche Mannschaft formt. Edys Dank gilt auch ihm, aber ganz besonders den Eltern, „die sich immer Zeit nehmen und die Kinder zu den Trainings und Spielen begleiten“.