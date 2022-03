Lilienfeld-Ass Theresa Fuchs als alpiner Shooting-Star

Nach der Cross- und der Slopestyle-LM war der Jauerling in der Wachau am Freitag Austragungsort der NÖ Slalom-Landesmeisterschaft. 2020 und 2021 verhinderte Corona ein Kräftemessen bei NÖ Meisterschaften. Zuletzt (2019) siegte im Slalombewerb bei den Männern Dominik Leichtfried (SU Waidhofen) vor Gerry Ring und Dominik Burgstaller vor Niklas Ring bei den Junioren (alle Union Trendsport Weichberger/UTW).

Bei den Damen sorgte aber mit Theresa Fuchs eine Läuferin vom USC Lilienfeld für Furore. Bereits beim Nachtrennen Freitagabends am Jauerling gewann das Toptalent aus der Schülerklasse und holte sich damit den Landesmeistertitel im Slalom.

Fuchs auch im Riesenslalom top

Am Sonntag fuhr sie in Lackenhof als schnellste Dame wieder aufs Siegerpodest und sicherte sich somit auch den Landesmeistertitel im Riesenslalom vor der von Serien-Landesmeisterin Sabine Kessel (54,76, SC Türnitz) und Doris Eder (56,58, UTW).

Der UTW bemühte sich am Freitag beim Slalom und am Sonntag beim PGS wieder möglichst vielen Nachwuchskräften die Teilnahme an einem Rennen zu ermöglichen. Mit 45 Startern stellte der Wöll-Klub, wie schon seit Jahren, das größte Teilnehmerfeld am Jauerling.

Gerry Ring (55) drehte diesmal den Spieß um, verwies Leichtfried (34) auf Rang zwei und holte sich mit Bestzeit (29,15) erneut einen NÖ Landesmeistertitel. Für die zweitbeste Zeit sorgte der NÖ Schülermeister Joachim Gravogl (29,60) vor Dominik Leichtfried (30,03) und Niklas Ring (30,24).

Die NÖ Schülermeisterin Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) lieferte mit 38,16 vor Magdalena Steindl (USC Sparkasse, 38,97) und Doris Eder (40,73) die schnellste Zeit bei den Damen ab. Die Europa- und Weltcupstarter aus dem Weichberger-Team waren bei den Landesmeisterschaften traditionell nicht dabei.

Benjamin Parich, am Vortag mit Rang zwei bei der Slalom-LM am Jauerling und mit Platz eins am Sonntag in Lackenhof (Riesentorlauf) erfolgreich, siegte auch am Samstag vor Lennox König (beide UTW) bei einem Slopesyle-Bewerb am Stuhleck, der im Rahmen des Raiffeisen Club Eastcups ausgetragen wurde.

Vater und Sohn am Thron bei PGS-Landesmeisterschaft

So wie am Jauerling und in Annaberg stellte der auch bei den Riesentorlauf-Titelkämpfen in Lackenhof, die am Sonntag zur Austragung gelangten, das größte Teilnehmerfeld. Wie schon zwei Tage favor holte man auch fast alle Medaillen. Gerry Ring sicherte sich als Tagesschnellster (43,77) und ältester Teilnehmer vor seinem Sohn Niklas (46,85) den zweiten NÖ Landesmeistertitel binnen einer Woche. Die drittbeste Zeit lieferte der 15-jährige Florian Zauner (UTW) ab.

Die „Zauners“ fürfen sich überhaupt als „Snowboard-Familie“ bezeichnen. Mit vier Familienmitglieder gingen sie heuer bei Landesmeisterschaften an den Start und sicherten sich zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze.