Weichberger-Spiele in Annaberg

Zeitgleich mit den Snowboard-Weltmeisterschaften in Georgien erfolgte am Samstag in Annaberg auch der Start zur NÖ Snowboard-Landesmeisterschaft der Crosser, die im Rahmen des beliebten Raiffeisen club-Eastcups durchgeführt wurde. Neben den Niederösterreichern nahmen auch Läufer aus Wien, OÖ und der Steiermark teil, die natürlich nur in der Eastcup-Wertung Berücksichtigung fanden.

Union Trendsport Weichberger St. Pölten (UTW) glänzte schon im Vorfeld durch die Dominanz der gemeldeten Teilnehmer, obwohl etliche Asse bei anderen Rennen im Einsatz waren.

Benni Karl sorgte in Abwesenheit für Kunstschnee

Nur Benjamin Karl, der bei der WM in Bakuriani im Parallelriesentorlauf ganz knapp eine Medaille verpasst hat, „mischte“ auch in Annaberg mit. Eine der Schneekanonen, die seit seinem 30. Geburtstag seinen Namen trägt, sorgte für Kunstschnee auf der Rennstrecke!

Wie schon seit Jahren wurde die Landesmeisterschaft vom USC Lilienfeld vorbildlich vorbereitet und von den Annaberger Liftbetrieben und der Raiffeisen-Bank tatkräftigst unterstützt.

„Bedauerlich ist aber schon, dass von den rund hindert Wintersportvereinen in Niederösterreich nur sieben auch Teilnehmer für die Cross-Landesmeisterschaften entsandt haben“, klagt LSV-NÖ Snowboard-Referent Erik Wöll. Union Four Elements stellte acht Aktive, USC Lilienfeld vier und WSV Annaberg sowie WSV Traisen je einen. Vor mehr als 20 Jahren beteiligten sich alleine aus St. Pölten – oft sehr erfolgreich - bis zu fünf Vereine an den Titelkämpfen.

Vielleicht haben heuer einige Vereine aber auch nur die katastrophalen Wetterverhältnisse richtig antizipiert. Denn ein Schlechtwettereinbruch mit Sturm und Regen führte während des Rennens zu untragbaren Zuständen und machte die gute Vorbereitung zunichte. Die Meisterschaft musste vorzeitig abgebrochen werden, sodass die Mastersklasse nicht mehr zur Durchführung gelangte.

Der Vergleich alt gegen jung fiel also buchstäblich ins Wasser und Altmeister Gerry Ring (UTW) sowie die vorjährige Landesmeisterin Sabine Kessel (Türnitz) konnten heuer keine Titel zu ihrer schier endlosen Sammlung hinzufügen. „Ich war schon in Warteposition, aber vor meinem Start kam es zum Abbruch“, bedauert Ring, hat aber auch Verständnis. „Es wäre zu gefährlich gewesen.“

Für die Endwertung der Landesmeisterschaft mussten Teilergebnisse des ersten Durchgangs herangezogen werden. LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher konnte sich aber trotz aller Wetterkapriolen von den guten Leistungen der Aktiven überzeugen und freute sich über die vielen Nachwuchskräfte.

Fünf Titel für Weichberger, einer für Lilienfeld

Die neuen Landesmeister heißen Felix Powondra bei den Herren (41,09/Tagesschnellster), Lukas Schlatzer bei der Jugend (41,11/zweitschnellste Zeit), Simon Alexander Fritz bei den Schülern (47,98), Amelie Digruber bei den Damen (51,22) und Sarah Treff bei der weiblichen Jugend (52,31). Sie alle fahren für UTW. Nur bei den Schülern weiblich war mit Theresa Fuchs (44,45) eine Aktie des USC Lilienfeld erfolgreich. Das Toptalent war zugleich Tagesschnellste bei den Damen.

Alle Zeitschnellsten haben ihre Ausbildung in einer der Snowboard-Schulen in Lilienfeld, Schladming oder Stams erfahren und sind im ÖSV- oder Landeskader erfasst.

Weiter geht es für die Snowboard-Szene am 26. Februar beim Raiffeisenclub-Eastcup (www.eastcup.at/2023) mit einem Slopestyle-Bewerb auf der Gemeindealpe. Zuvor fanden am Montag und Dienstag (nach Redaktionsschluss) aber noch die NÖ Schullandesmeisterschaften (Boardercross und Ski mit 400 Startern) und die Wiener-Landesmeisterschaften in Annaberg statt. Die Riesentorlauf-, Slalom- und Slopestyle-Landesmeisterschaften sind dann noch ausständig.