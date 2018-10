Mit einem neuen Rekordergebnis endete die achte Auflage des NV-Citylaufs in der St. Pöltner Innenstadt. Das OK-Team rund um Union-Leichtathletik-Boss Gottfried Lammerhuber konnte 1.110 Läufer und Läuferinnen am Rathausplatz begrüßen, 1.066 erreichten dabei in den unterschiedlichen Altersklassen auch das Ziel.

Einen wesentlichen Anteil an dieser neuen Bestmarke hatten wieder die St. Pöltner Schulen. Nicht weniger als 850 junge Talente zeigten großen Einsatz und bemerkenswerte Leistungen. Olympiafinalistin Jenny Wenth aus Kaumberg, die erstmals als Schirmherrin fungiert hat, zeigt sich überwältigt: „In meinen vielen Jahren im Laufsport habe ich so eine Stimmung noch nicht erlebt. Diese Beteiligung an einem schulfreien Tag ist sicher einzigartig in Österreich.“

Vorzeigeschulen waren hier wieder das Gymnasium Josefstraße, das 240 Teilnehmer stellte, das Mary-Ward-Gymnasium (170) und die Mary-Ward-Volksschule (110). Auch die Grillparzer Volksschulen und die NMS Harland brachten viele Kinder und Jugendliche an den Start.

Baustellen als kleines Hindernis

Bei den Erwachsenen sieht Lammerhuber aber noch etwas Luft nach oben, was die Teilnehmerzahl betrifft: „Aufgrund der Totalsperre der Prandtauerstraße mussten wir die Strecke zum Vorjahr wieder ändern. Die Erwachsenen messen sich aber gerne an ihren Vorjahresleistungen und wir hoffen, dass die vielen Baustellen in der Innenstadt bald der Vergangenheit angehören“, vermutet er in der geänderten Streckenführung den kleinen Rückgang bei den Erwachsenen gegenüber dem Vorjahr.

Am Wetter konnte es jedenfalls nicht liegen, denn das wäre mit „perfekte Bedingungen“ noch gar nicht ausreichend beschrieben.

Sportlich gesehen konnten vor allem die heimischen Asse überzeugen. 800-m-Staatsmeisterin Carina Schrempf siegte nach einjähriger Verletzungspause mit der starken Zeit von 18:53 Minuten über die 5-km-Distanz bei den Frauen. Auch Schrempf zeigte sich vor allem von den Kinderbewerben beeindruckt. „So einen Massenansturm gibt es sonst nirgendwo in Österreich!“

Ihr Union-Vereinskollege Kevin Wallner siegte mit großem Abstand auf der 10-km-Strecke und der St. Veiter war mit seiner Klassezeit von 34:24 Minuten sehr zufrieden. Marathon-As Markus Marouschek bewies auch auf der „kurzen“ Distanz mit 35:17 große Klasse und holte als Zweiter den Sieg in der M-30-Wertung.

Die zehn Kilometer der Damen gewann die St. Pöltnerin Claudia Dirlinger, die immer mehr zur Spitzenläuferin avanciert. Mit der Zeit von 44:40 ließ die klublose Athletin der Konkurrenz keine Chance. Christoph Schulz-Straznitzky konnte nach den zehn Kilometern im Vorjahr heuer den 5-km-Lauf für sich entscheiden. „Ich habe aber aufgrund von einer Verletzung und des Hausbaus heuer deutlich weniger trainiert und auch viel weniger Wettkämpfe in den Beinen“, erklärt der Athlet vom LC St. Pölten, warum er diesmal „nur“ die halbe Distanz in Angriff nahm.

Ihm am nächsten kam mit NÖN-Mitarbeiter Rainhart Kram-Aron ein Athlet des ULC Transfer St. Veit, der aber beim Lauf der Union St. Pölten für den Veranstalterklub ins Rennen ging. Schließlich wird er auch von Gottfried Lammerhuber persönlich gecoacht. Und erstmals knackte Kram-Aron in 17:57 Minuten die magische 18-Minuten-Marke!

Weitere Klassensiege für den ULC holten Franz Sulzer, Helga Koberwein und Richard Wagner.

Urfahrer-Geschwister am Stockerl

Der ULC Transfer St. Veit nahm im Nachwuchsbereich mit sechs Youngsters teil und konnte auch hier ausgezeichnete Ergebnisse verbuchen, „und das bei durchschnittlich über hundert Teilnehmern pro Altersklasse“, ist Sektionsleiter Alfred Janisch stolz.

Constantin Urfahrer siegte in der U 14, seine Schwester Valentina wurde in der U 12 Zweite und Sarah Daxböck verpasste mit einem vierten Platz knapp das Podest. Sophie Dolar wurde 16., ebenso Jonas Gaupmann in der U 12. Tristan Hasler verpasste die Top Ten knapp mit einem 12. Platz in der U 10. Verena Kaiser wurde in der U 16 Zweite.

Die 9. Auflage des NV Citylaufs wird am 12. Oktober 2019 über die Bühne gehen.