Bei den österreichischen U-18 und U-23-Meisterschaften auf der Linzer Gugl konnten die St. Pöltener Athleten voll überzeugen. Und für das absolute Highlight dieser Meisterschaft sorgte mit Lena Pressler ebenfalls eine Leichtathletin der Union St. Pölten.

Die St. Veiterin verbesserte bei ihrem Sieg über ihre Paradestrecke, die 400 Meter Hürden, den 27 Jahre alten Rekord und stellte mit 60,32 Sekunden eine neue österreichische Bestmarke auf. Damit reihte sich die 17-jährige SLZ-Schülerin an der achten Stelle der europäischen Bestenliste ein und gilt damit als heiße Finalkandidatin für die U-18-EM in zwei Wochen in Györ.

„Diese Zeit bedeutet auch das Limit für die U-20-WM in Tampere, wo Lena jedoch nur in der Sprintstaffel laufen wird“, freute sich NÖLV-Präsident Gottfried Lammerhuber.

Einen zweiten Meistertitel ließ Pressler über 200 Meter folgen. Die dabei erzielten 24,64 Sekunden wären bei regulären Windverhältnissen ihr viertes Limit (400- und 100-m-Hürden sowie 100 und 200 Meter) für die U-18-EM gewesen.

Ebenfalls seine tolle Form für Györ konnte U-18-Rekordhalter Daiyehan Nichols-Bardi über die 100 Meter beweisen. Er siegte in 11,00 Sekunden und unterbot damit zum wiederholten Male klar das Limit für die EM.

Für die vierte Goldmedaille in der U 18 sorgte Präsidentensohn Lorenz Lammerhuber im Kugelstoßen. Der 16-jährige HTL-Schüler stieß die Kugel auf 15,53 Meter und holte damit seinen sechsten österreichischen Meistertitel in den letzten zwei Jahren. „Eine erstaunliche Konstanz“, kommentierte Trainer Klaus Moser diesen Erfolgslauf.

Im U-18-Hammerwurf konnte Mosers Wurftruppe gleich drei Medaillen holen: Marvin Klammer steigerte sich auf sensationelle 51,03 Meter und verfehlte damit Gold nur um 60 Zentimeter. Neben ihm auf Platz Drei landete U-16-Athlet Kilian Moser. Bei den Mädchen warf Nela Kubalova den Hammer auf 43,64 Meter und holte ebenfalls Bronze. Im Speerwurf der U-18-Mädchen konnte sich Sabrina Koberwein auf die neue Bestleistung von 42,80 Meter steigern und den tollen zweiten Rang erobern. Auch die 17-jährige St. Veiterin besucht wie Pressler und Nichols-Bardi das SLZ St. Pölten.

Pascal Weissmann vom ULC Transfer St. Veit stellte im 100-m-Extra-Lauf für Athleten, die noch keine Limitleistung haben, eine persönliche Bestleistung auf, und wurde damit Fünfter. Im stark besetzten Hochsprung konnte Weissmann seine Bestleistung von 1,70 Meter einstellen (9.).

Deutschland-Import überzeugt in U 23

In der gleichzeitig mit der U 18 stattfindenden U-23-Meisterschaft wusste vor allem Sprinter Alexander Schuh zu überzeugen. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger startet seit drei Jahren im Union-Dress und konnte über 100 Meter die Bronzemedaille erobern. Dabei kam Schuh dank starkem Finish auf 11,04 Sekunden. Auch über 200 Meter lief er beinahe aufs Treppchen, musste sich aber doch in 22,16 Sekunden mit Platz Vier begnügen.

Stark präsentierte sich auch 400-Meter-Sprinter Tim Wagner, der bei schlechten Bedingungen in 51,12 Sekunden ebenfalls den vierten Rang belegte. Beide Sprinter bildeten danach mit Nichols-Bardi und Startläufer Sebastian Spitaler eine starke 4x100-Meter-Staffel, die in 43,42 Sekunden auf den Bronze-Rang lief. Einen dritten Rang steuerte auch noch Stabhochspringerin Rafaela Burda bei und rundete die tolle Union-Bilanz ab.