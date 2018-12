Am Sonntag kam die zehnte Auflage des Internationalen Querfeldein-Grand-Prix von Stadl-Paura zur Austragung, bei dem traditionell Topfahrer aus zahlreichen Nationen mit den stärksten heimischen Athleten um UCI-Weltranglisten-Punkte rittern. Dabei durfte die erst 16-jährige Conny Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg erstmals in der Elite-Damen-Klasse an den Start gehen. Und sie zeigte gleich eine starke Leistung!

Holland als zweitbeste Österreicherin im Ziel

Bis zur Hälfte des Rennes auf Platz sechs liegend, nutzte sie einen Fahrfehler der vor ihr fahrenden Tschechin aus, um eine Position gut zu machen und auf Platz fünf vorzurücken. „Ich konnte den Vorsprung bis ins Ziel sogar noch um einige Sekunden ausbauen und als zweitbeste Österreicherin hinter Staatsmeisterin Nadja Heigl finishen“, erzählt sie stolz. Und mit Rang fünf darf sie sich auch über UCI-Punkte freuen.

„Der Kurs war durch den tiefgefrorenen Boden in den Kurven und auf den Schrägpassagen sehr schwierig zu fahren, aber da ich als Jüngste bei meinen Ersten internationalen Crossrennen nichts zu verlieren hatte, konnte ich ganz ohne Druck fahren – und es hat ganz gut geklappt“, freut sich Holland nun schon auf das nächste Rennen in Schwarzenbach/Pielach.

Dort geht wie schon im Vorjahr das vom Radrennteam Pielachtal um deren Sektionsleiter Florian König veranstaltete Silvestercross in Szene. Start dieses Offroad-Event ist am 29. Dezember um 10 Uhr.