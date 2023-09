Wobachrennen mit Kür der „Eisernen“

Der Start zum Wobachrennen in St. Veit erfolgte auch heuer zur Traditionszeit um 14 Uhr im Bereich des Lagerhauses bei traumhaftem Spätsommerwetter. Die Strecke führte mit einer Gesamtlänge von 5,2 Kilometern und einem Höhenunterschied von 420 Metern zur Sengeneben. 85 Starter bedeuteten einen neuen Teilnehmerrekord und die meisten fuhren mit Mountainbikes aber auch Rennräder waren für die selektive Strecke gestattet. Die Siegerehrung fand im Anschluss an das Rennen im Gasthaus Hasler in Kropfsdorf statt.

Tagesschnellste bei den Damen in der MTB-Wertung war Michaela Hinterwallner in 31:42,7 und bei den Herren Arnold Labenbacher in einer Zeit von 22:02,8. Die Rennradwertung entschied Nadja Schweighofer in 25:45,4 für sich. Tagesschnellster und somit Sieger der Herrenwertung war Fabian Freitag vom HILL Racing Team in der Zeit von 18:15,1.

URC Mariazell gewinnt Mucki Alpen Team Cup

Das Wobachrennen zählte auch als Schlussevent zum „Mucki Alpen Team Cup 2023“. Der Gesamtsieg des ATC ging an das Team vom URC Mariazell mit 500 Punkten vor der Mannschaft vom Team Klimatik Cafe Pub Zweitweis I mit 400 Punkten und Muckis Team ISO-Tech-Renner mit 330 Punkten.Das Auftaktrennen hatte in Traisen auf den Tarschberg am 20. Mai stattgefunden. Dann folgten das neue Einzelzeitfahren auf den Gerichtsberg (10. Juni), das Ebenwaldrennen in Kleinzell (16. Juni) und das Rennen auf die Traisner Hütte in Lilienfeld (22. Juli). Am 6. August wurde das schon traditionelle Rennen auf die Dürriegelalm im Mariazellerland abgehalten und am 19. August das 2. Kirchenbergrennen auf adaptierter Straße im oberen Bereich in Hainfeld.

30 neue „Eiserne“ bei der St. Veiter Challenge

Bereits zum 12. Mal wurde heuer der „St. Veiter Eisenmann“ gewertet! Es ist dies eine Kombination aus den St. Veiter Ausdauerbewerben Straßenlauf, Mountainbikemarathon, Stafflauf und dem Wobach-Bergzeitfahren. Für die Finisher aller vier Bewerbe gibt es das begehrte Eisenmanntrikot gesponsort vom Präsidenten des ULC Transfer St. Veit, Oliver Pressler. Bei der Siegerehrung der letzten Veranstaltung, dem Wobach-Bergzeitfahren, konnte heuer dieses Trikot an acht Damen und 22 Herren überreicht werden!

Eisenmannfinisher 2023. 22 Herren und acht Frauen waren heuer bei allen Bewerben zum St. Veiter Eisenmann dabei und erhielten die begehrten gelben Trikots. Foto: SU St. Veit

Siegerin bei den Damen war dabei Patricia Heigert von Momoentmahl.at vor Manuela Presslerund Doris Machold (beide ULC Transfer St. Veit ). Die Herrenwertung entschied Heigerts teamkollege Peter Prisching vor Andreas Hobl ( URC Hainfeld ) und Markus Gnadenberger (ULC Transfer St. Veit) für sich.

Die Besten des Damenbewerbs Manuela Pressler, Patricia Heigert und Doris Machold (v. l.). Foto: SU St. Veit