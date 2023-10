Schiessen Schützenverein Türnitz kürte seine Klubmeister

Youngster Janik Stieglitz wurde beim Königsschießen der Türnitzer Schützenkönig (vorne, 1. v. l.), Reinhard Wiesbauer Klubmeister (vorne, 2. v. r.). Bei den Senioren 1 siegte Dietmar Biberle (vorne, links) bei den Senioren 2 war Klubboss Eduard Kessler (vorne, r.) nicht zu schlagen. Karl Wieland (hinten, 5. v. l.) holte den Senioren-3-Titel. Foto: SchV Türnitz

D er Schützenverein Türnitz hielt am Samstag das „Königsschießen“, also seine Vereinsmeisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr in der Bezirksschießstätte im Scharbachtal ab. Schützenkönig wurde Janik Stieglitz, Vereinsmeister Reinhard Wiesbauer.