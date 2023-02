Lilienfelds Bezirksschüler liefen allen davon

Werbung

Am Dienstag vor einer Woche fanden in Mitterbach die Landesmeisterschaften im Skilanglauf statt. Dabei räumten bei den Volksschülern die Talente der VS Hohenberg und der VS St. Aegyd die Preise ab.

Volksschüler am Stpkerl. Sebastian Schrittwieser und Miriam Weissböck von der VS Hohenberg freuten sich über ihre zweiten Plätze, Normann Kienbichl vond er VS St. Aegyd und Amalia Schneider von der VS Hohenberg wurden Erste (vorne v. l.). Foto: Foto privat

Der St. Aegyder Normann Kienbichl siegte vor Hohenbergs Sebastian Schrittwieser in der Klasse Schüler I männlich. Und auch die Mädels aus unserem Bezirk gehörten zu den Siegern. Amalia Schneider setzte sich bei den Schülern I weiblich vor ihrer Hohenberger Schulkollegin Miriam Weissböck durch.

Die VS Hohenberg siegte zudem auch noch mit der Mixed-Mannschaft in der Besetzung Amalia Schneider, Miriam Weissböck, Sebastian Schrittwieser, Linus Weissböck und Lorenz Pichler.

„Eine tolle Leistung“, gratulierte auch Direktorin Greti Ziegelwanger stolz.

MD Ski stellte mit Jasmin Kraft eine der Siegerinnen

Beim selben Event kürten auch die Langlaufsportler der Mittelschulen ihre Meister und dabei zeigte die MD SKI Lilienfeld ihr großes Reservoir an Talenten. Perfekt gewachste Ski und die tollen Leistungen der Sportler ermöglichten sensationelle Ergebnisse!

In der Einzelwertung gewannen Jasmin Kraft die Goldmedaille, Josephine Schneider durfte sich über Silber freuen, Marlies Köckeis und Simon Zillinger holten jeweils die Bronzemedaille.

Valentina Demetz, Nicole Molda und Andreas Jedinger liefen in den jeweiligen Kategorien in die Top 10. Aufgrund dieser guten Platzierungen konnten die Schüler der MD SKI in der Teamwertung über den zweiten Platz jubeln.