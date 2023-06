MS St. Veit im Volleyball vorn dabei

Das Volleyball-Team der Mittelschule St. Veit hatte sich in der Regionalrunde den dritten Platz erspielt und konnte so neben der Sportmittelschule Böheimkirchen und dem Gymnasium Purkersdorf in die Zwischenrunde der Volleyball Schülerliga aufsteigen. Die St. Veiterinnen trafen dabei in ihrer Gruppe auf die starken Teams der NÖMS Purgstall und des BG Wiener Neustadt, Zehnergasse. Die Motivation und der Teamgeist der St. Veiter Mädls machten dennoch einen Einzug ins Landesfinale möglich, das letzte Woche in zwettl über die Bühne ging. Dabei erreichten die St. Veiterinnen den achten Platz unter insgesamt 88 teilnehmenden Schulen in ganz Niederösterreich. „Für unsere Mädels endete eine erfolgreiche Schülerliga-Saison mit wertvollen Erfahrungen und vielen tollen Eindrücken“, lobt Sportlehrerin Dunja Endl.