Teilnehmerrekord bei Bezirksmeisterschaft für Volksschulen

155 Volksschülerinnen und Volksschüler, absolvierten am Donnerstag bei „Kaiserwetter“ mit großer Begeisterung den Riesentorlauf der Bezirksmeisterschaften der Schulen Lilienfelds am Annaberg. „Das waren mehr als zuletzt vor der Corona-Pandemie, was selbst mich überrascht hat“, stellte MD-Direktor Martin Simader als Organisator überrascht fest. Dazu kamen 114 Mittelschülerinnen und - Schüler sowie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten.

Das Rennen wurde perfekt von der MD Skimittelschule Lilienfeld und dem USC Lilienfeld von LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher organisiert. Zahlreiche Bezirkschampions wurden in den einzelnen Jahrgangsklassen ermittelt.

Prack und Pfeffer-Redl waren die Tagesschnellsten

Die Tagesschnellsten Alpinen waren bei den Volksschülern Jana Gravogl von der VS Türnitz (weiblich) und Joachim Putz von der VS St. Veit (männlich). Beide sind auch in den Nachwuchscups des Gebiets Mitte Woche für Woche Stammgäste auf den Stockerlplätzen. Bei den Snowboarderinnen war Sophie Fritz von der VS St. Veit genauso wie David Hobl (VS Rohrbach) bei den Burschen am schnellsten.

In der Unterstufe sicherten sich bei den Snowboardtalenten Lena Vogelleitner (Mittelschule St. Aegyd) beziehungsweise Lorenz Handl (Gymnasium) die Tagesbestzeit. Bei den alpinen Renncracks waren Julia Prack (Mittelschule Lilienfeld) beziehungsweise Luis Pfeffer-Redl (Gymnasium), beide mit der absoluten Tagesbestzeit weiblich beziehungsweise männlich am schnellsten.

In der Mannschaftwertung siegte bei den Burschen der Volksschulen die VS St. Veit, bei den Mädchen die VS Türnitz. In der Unterstufe erzielte das Gymnasium Lilienfeld beide Mannschaftssiege.

Organisator Simader zog zufrieden Bilanz

MD-SKI-Direktor Martin Simader gratulierte allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zu ihren tollen Leistungen und hatte eine ganze Liste bei seiner Danksagung „abzuarbeiten“: „Die engagierten Kolleginnen und Kollegen von der Lehrerschaft haben die Aktiven professionell betreut, dazu sorgte die Annaberger Liftgesellschaft wieder für perfekte Pistenbedingungen und die Bildungsdirektion NÖ und die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental sorgten für großzügige Pokalspenden!“

Den Kurs gesetzt hat Rennleiter Gernot Welbich, der beim Schwierigkeitsgrad die genau richtige Mischung erwischt hat, sodass es nur wenige Ausfälle gab. Als Chefkampfrichter fungierte Johann Böhm.