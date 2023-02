Türnitzer VS-Skikurs: Jana Gravogl nicht zu schlagen

Werbung

Mit 45 Teilnehmern war der Skikurs der Volksschule Türnitz, der in der vergangenen Woche bei den Annaberger Liften über die Bühne ging, ein voller Erfolg. Highlight war am letzten Tag das Abschlussrennen, bei dem die jungen Skiasse ihr dazugewonnenes Können unter Beweis stellen konnten.

Alle Kids nahmen bei starkem Schneefall die Strecke beim Abschlussrennen in Angriff. In der Gruppe 1 sicherte sich Jana Gravogl (29,90 Sekunden) in zwei Durchgängen mit der jeweils schnellsten Zeit den Sieg. Auf den Plätzen landeten ex aequo Magdalena Sieber und Fabio Nutz (jeweils 32,40). In den Gruppen 2 bis 5 ließen sich Elias Bendel (2), Michael Gaar (3), Leon Grießbauer (4) und Sophie Müllner (5) den Sieg nicht nehmen.

Der Elternverein der Volksschule wurde bei der Durchführung durch den Skiklub Türnitz und durch Spenden von örtlichen Firmen und Privatpersonen unterstützt. Die Pokale wurden durch die Gemeinde gesponsert und vom geschäftsführenden Gemeinderat Manfred Krcmar und der Schuleiterin Maria Molnar übergeben.

Elternvereins-Obmann Bernhard Tröstl hebt die perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: „Ohne engagierte Eltern, Helfer, Skilehrer, Unterstützer, dem Lehrerinnen-Team und der Gemeinde würde der Skikurs nicht durchgeführt werden können. Ein großer Dank gebührt auch den Annaberger Liften und der Skischule Annaberg für die großartige Unterstützung und reibungslose Abwicklung.“