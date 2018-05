Im Mai veranstalteten der BSV Voith und dann der WSV Traisen jeweils ein Grasskicamp in Schwarzenbach bei St. Veit. „Bereits in den letzten Jahren gab es immer ein Nachwuchslager im Grasskizentrum Schwarzenbach in Zusammenarbeit mit dem Landesskiverband Niederösterreich, doch diesmal war die Beteiligung an beiden Wochenenden besonders groß“, freut sich Skigebietswartin Ulrike Posch über jeweils 16 Kinder bei beiden Camps. Den Abschluss der Camps bildeten jeweils zwei Bewerbe für den ASVÖ-Talentissimo-Austria-Cup.

Niederösterreich ist überrepräsentiert

„Bei herrlichem Wetter und sehr guter Organisation der durchführenden Vereine wurde für genügend Training und das Wohl der Kinder gesorgt“, lobt Posch und führt auch die tollen Leistungen bei den Abschlussrennen darauf zurück. „Und das, obwohl der Spaß dabei nie zu kurz kam“, meinte sie.

Bei gemeinsamen Spielen und beim Würstelgrillen bei offenem Feuer stand dem Kennenlernen der Kids nichts mehr im Weg.

Sehr interessant ist die bisherige Zwischenwertung des Austria-Cups, bei dem insgesamt 15 der 20 Teilnehmer aus Vereinen aus Niederösterreich kommen. Und 14 Teilnehmer der Camps nahmen bereits am letzten Wochenende bei den internationalen FIS-Kinder-Cuprennen im slowakischen Piestany teil.