Finale der Doppelstock-Rollerskatingbewerbe am Gscheid

Der Hauptbewerb dieses Doppelstock-Rollerskatingbewerbs führte über eine Länge von 4140 Metern und rund 300 Höhenmetern im Loipenzetrum am Gscheid. 45 Starter aus allen Klassen hatten genannt. Auch einige der Lokalmatadore sicherten sich dabei einen Stockerlplatz. Florian Mitterböck erreichte in seiner Klasse J18 den dritten Platz, Samuel Eder durfte sich in der J16 über den zweiten Platz freuen und auch Jasmin Kraft konnte sich in der S14 mit Rang sieben gut präsentieren. Tagesbestzeit auf dieser Strecke legte der Mürztaler Jakob Kainz mit der unglaublichen Zeit von 18:23,3 Minuten hin.

Für die Kinder der Jahrgänge 2016 bis 2010 gab es ein Inlineskatingrennen über 1240 Meter mit einer leichten Steigung, das mit 26 Athleten gut gebucht war. Beim Einzelstart ging alle dreißig Sekunden einer der Nachwuchsathletinnen oder Nachwuchsathleten vom Startblock. Für den SC Voith waren vier junge Sportlerinnen dabei. Die jüngste Voithlerin, die erst 2016 geborene Elsa Schlechmair, konnte dabei in der Klasse 8 weiblich mit dem dritten Platz gleich einen Stockerlplatz erreichen. Besonders erfolgreich war auch die junge Wilhelmsburgerin Rosa Zickbauer, die mit der insgesamt sechstbesten Laufzeit, Siegerin der Klasse Kinder 10 weiblich wurde. Gleich dahinter landeten Lokalmatadorin Melanie Wieser (SC St. Aegyd) und Amalia Schneider (USC Lilienfeld). Alexander Wieser durfte sich über Platz acht freuen und Sandro Kienbichl wurde in der S12 Fünfter. Voiths Christina Zickbauer matchte sich einmal mehr mit Teamkollegin Marie Prochaska um den Sieg in der Klasse Schüler 12 weiblich. Prochaska setzte sich diesmal mit der Tagesbestzeit knapp vor Zickbauer mit der zweitschnellsten Laufzeit und Sophia Jecel (WSV Traisen) durch.

Der Skiclub versorgte bei tollem Wetter und super Panorama den ganzen Tag über alle Athleten, Betreuer und Zuschauer. „Wir waren überwältigt, wie viele dem Ruf nach Kernhof gefolgt sind, somit werden wir uns bemühen, diese Veranstaltung im nächsten Jahr auch wieder durchzuführen“, verspricht Kathrin Kienbichl vom Organisationsteam. „Ein großes Danke an alle, die an uns geglaubt und uns unterstützt haben, durch euch war die Veranstaltung durchführbar!“

Die nächsten Bewerbe im Rahmen des Gebietscup NÖ Mitte sind dann bereits ein Langlaufrennen, sowie das Gmoa-Oim-Race (Skirennen, nicht der Lauf von letzten Samstag), die für Jänner und März geplant sind.