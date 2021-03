Seit neun Saisonen fährt der Frankenfelser Marc Digruber im Skiweltcup Slalomrennen. Aufgewachsen in Mitterbach, fährt er bis heute für den dortigen Klub. Versuche des SCU Frankenfels — sein Schwiegervater Helmut Krickl ist Obmann des SCU Frankenfels — ihn ins Pielachtal zu transferieren, sind gescheitert, er blieb seinem Jugendverein treu, auch als 2012 in Frankenfels der Digruber-Fanklub gegründet wurde.

Sein Weltcup-Debüt feierte Digruber im November 2010 in Levi. Nach seiner besten Saison 2015/2016, in der er 179 Punkte geholt und den Slalomweltcup auf Rang 16 beendet hatte, fand er 2016 auch Aufnahme im A-Kader des Österreichischen Skiverbands. Doch nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr hat er heuer nicht mehr ganz Tritt fassen können und bei seinen Einsätzen keinen einzigen Punkt geholt. Konsequenz: Bereits im Jänner wurde er vom Ausscheiden aus dem Kader informiert. Nur wegen vertraglicher Verpflichtungen des ÖSV durfte er noch Weltcuprennen bestreiten, Einsätze im Europacup oder bei FIS-Rennen hätte der 32-Jährige aber schon selbst finanzieren müssen. Ohne entsprechende Sponsoren ein kaum zu stemmendes Unternehmen und so verzichtete Digruber darauf. Folge: Er holte diesen Winter auch keine FIS-Punkte!

Das Rennen am Sonntag im slowenischen Kranjska Gora, bei dem er auf fast schon unfahrbarer Piste mit hoher Startnummer ausschied, dürfte daher das letzte seiner Karriere gewesen sein. Für das Weltcupfinale am Wochenende in der Schweiz ist er punktelos natürlich nicht qualifziert. Auf NÖN-Anfrage, wie es mit seiner Karriere weitergeht, hat Digruber noch nicht reagiert, es bahnt sich daher ein sehr stilles Ende an.

Zukunft bei der Polizei?

Für seine Zukunft hat Digruber aber vorgesorgt, er muss sich mit seiner Familie — er lebt mit Frau und Kind in Frankenfels — keine Sorgen machen. Noch bis Sommer ist er bei der Polizei als Profisportler unter Vertrag, danach könnte er sofort in den Polizeidienst übertreten. Mit einer endgültigen Entscheidung, ob er nochmals einen Angriff auf einen Platz im ÖSV-Kader unternimmt, ist wohl erst dann zu rechnen. Vertragsvereinbarungen sind schließlich zur Gänze zu erfüllen.