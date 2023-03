Monsterprogramm am Annaberg

Werbung

Ein Monsterprogramm mit fünf Rennen an einem Tag hat sich der USC Lilienfeld als durchführender Verein in Annaberg auferlegt. Unterstützt wurde er dabei tatkräftig von WSV Traisen und SC Türnitz, die ebenfalls je eine Rennorganisation übernahmen. Grund für das geballte Programm war, dass vor Saisonende noch alle zuvor verschobenen Rennen in den dichten Rennkalender gepresst werden mussten. Für die Kinder ging es um die RTL-Landes- und Gebietsmeisterschaften, Schüler und Erwachsene kämpften um ASV- und Union-Landestitel sowie in den Skibezirksmeisterschaften.

Oldie Böhm und Youngster Fahrngruber sensationell

Königsdisziplin des Tages war natürlich die RTL-Landesmeisterschaft, bei der erwartungsgemäß die starken Göstlinger (Luca Bachler) und Lunzer (Emil Jagersberger) das Sagen hatten. Sechs Klassensiege gingen aber auch an Klubs im Lilienfelder Bezirk. Die Nachwuchsfahrerinnen vom Veranstalterklub USC, Imke Gudd (Schüler 14w) und Magdalena Frank (Jugend 18w) sowie Viktoria Posch vom WSV Traisen, konnten ebenso über Bestzeiten jubeln, wie die Mastersfahrerinnen Julia Schrittwieser (Union Hohenberg, W40) und Gabriele Marik (SC Türnitz, W50) und der überragende Oldie Herbert Böhm vom SC Türnitz. In der M70 fuhr er mit der Zeit von 40,54 Sekunden nur um 4,47 Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Valentin Fahrngruber. Der für die MD SKI fahrende Frankenfelser gewann als 12-Jähriger bei den Schülern 14m.

Riege der Sportfunktionäre war begeistert

Fast im Stundentakt wurden Rennen gestartet und vor den Augen der begeisterten Sportfunktionäre ÖSV-Vizepräsidentin Gerlinde Metzinger, LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher und dessen Vize Andreas Trescher gab der Nachwuchs alles. MD-SKI-Schüler Valentin Fahrngruber fuhr auch bei den Union-Landesmeisterschaften die Tagesbestzeit von 36,07 Sekunden vor Alex Hofer (36,28) und Tobias Radlbauer (USC Lilienfeld, 37,13), lauter MD-SKI-Schüler.

Boarder-Landesmeister auch mit Skiern top

Mehrmals taucht in den Siegerlisten auch Walter Jecel vom WSV Traisen auf. Der einstige Spitzenboarder hat offenbar jetzt mit 45 Jahren seine Leidenschaft am Rennfahren neu entdeckt, seit sein Sohn Niklas die MD SKI besucht. So hat der Herr Baumeister auch schon für die Schlagzeilen bei den Boarder-Landesmeisterschaften am Freitag gesorgt. Auch da holte er sich den Titel im Parallelbewerb in St. Georgen/Walde als Tagesbester!