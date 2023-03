Night-Race am Annaberg mit Cup-Siegerehrungen

Werbung

Insgesamt waren 82 Athleten bei den letzten Nachwuchscuprennen am Freitagabend am Start und kämpften in drei Durchgängen (zwei davon kamen in die Wertung) um die Platzierungen. Schließlich ging es auch noch um die Plätze in der Cupwertung des Elektro-Posch-Bambini-Voralpencups, bei dem die Siegerin bei den Bambini 6 weiblich nun Luisa Gravogl (SC Türnitz) heißt und bei den Burschen in der Klasse Bambini 7 Normann Kienbichl (SC St. Aegyd). Aufgrund der geringen Anzahl der Rennen war eine Mindestteilnahme von drei Rennen Voraussetzung. Die Entscheidung fiel auch beim Andis-Sportshop-Voralpencup der Schüler, bei dem sich Anja Gravogl (SC Türnitz) und Alexander Hofer (Schi Tullnerfeld) die Cupwertung in der Klasse Schüler 14 sicherten.

Zehn Cup-Gesamtsieger wurden beim Raika-Voralpencup ermittelt

Beim Raika-Kinder-Voralpencup waren mindestens vier Rennen nötig, um in der Cup-Gesamtwertung Berücksichtigung zu finden. Die Sieger der einzelnen Klassen heißen

Marie Aulebauer (Schi Tullnerfeld, Kinder 8w), Sebastian Schrittwieser (Union Hohenberg, 8m), Rosa Zickbauer (SC Voith, 9w), David Hobl (WSV Traisen, 9m), Jana Gravogl (SC Türnitz, 10w), Simon Aulebauer (Schi Tullnerfeld, 10m), Larissa Hofer (Schi Tullnerfeld, 11w), Jannik Taucher (SV St. Sebastian, 10m), Roya Fahrenholz (WSV Traisen, 12w) und Felix Jura (Schi Tullnerfeld, 12m). Die Annaberger Lifte stellten wieder eine super Piste mit Starthügel und tollen Bedingungen bis zum Ende des Rennens zur Verfügung.

Rosa Zickbauer vom SC Voith gewann bei den Kindern 9w die Cup-Gesamtwertung. Es gratulierten Gebietswartin Ulrike Posch und die Standortleiterin der Annaberger Lifte, Prokuristin Veronika Grießl sowie die Trainer Johannes und Sascha Posch (v. l.). Foto: SC Voith

WSV Traisen ist erfolgreichster Verein des Skibezirks NÖ Mitte

Aus den gesamten Teilnahmen und Ergebnissen wird die Vereinswertung ermittelt und die fünf punktestärksten Vereine prämiert. Der Sieg geht an den WSV Traisen, gefolgt von Schi Tullnerfeld, SV St. Sebastian, SC Türnitz und am fünften Rang landet der SCU Frankenfels.

Verbandstraining für den Nachwuchs in Annaberg als Erfolgsgarant

Rund 50 Kinder nahmen das wöchentlich zweimal stattfindende Training in Annaberg in der heurigen Saison wahr und der Ehrgeiz bei diesen rund 20 Trainingseinheiten spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Cupwertungen wider. „Das Training als Grundlage für erfolgreiches Skifahren ist mit erheblichem zeitlichem und finanziellem Aufwand von Eltern und Vereinen verbunden und ohne unsere Sponsoren nicht durchführbar“, erklärt Gebietsleiterin Ulrike Posch, die allen Startern bei den Cupbewerben zu ihren Erfolgen gratuliert.

Die Top-3 der Cup-Gesamtwertungen im Skibezirk NÖ Mitte. Foto: Skibezirk NÖ Mitte

Alle drei Gravogl-Schwestern am obersten Stockerl

Besonders bemerkenswert ist der Erfolg der drei Gravogl-Schwestern. Die Sportdynastie aus dem Lehenrotter Ortsteil Moosbach bringt immer wieder erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hervor. Diesmal konnte der Sister-Act der Saison beim „Nightrace“ des Skibezirks Mitte am Annaberg erneut großartige Erfolge feiern. Sowohl Anja, sie besucht die MD SKI Lilienfeld, als auch ihre jüngeren Schwestern Jana und Luisa feierten in Ihren Klassen den Tagessieg. Zudem durften sich alle drei den Cup-Gesamtsieg in ihren jeweiligen Klassen sichern. Anja holte sich den Andis-Sportshop-Cup, Jana siegte im Raika-Kinder-Voralpencup und Luisa setzte sich beim Elektro-Posch-Bambini-Voralpencup durch.