Ski Alpin Philip Huber fuhr am Hochkar allen davon

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Philip Huber präsentierte sich zum Saisnstart in Topform. Das Toptalent des WSV Traisen sorgte für die Tagesbestzeit am Hochkar. Foto: Raimund Bauer

T agesbestzeit für den Traisner beim Landescupauftakt am Hochkar. Auch sonst sind die Bezirksfahrer gut in Schuss. Kinder befinden sich aber in der Warteschleife.