Skiasse scharren in den Startlöchern

Mit dem Wintereinbruch in den Voralpen eröffnet das Sportland NÖ mit der Aktion SKI Kids die Skisaison. Die 5-Jährigen starten am Annaberg als Skianfänger und werden in der Skischule Annaberg und mit dem LSV NÖ den Spaß am Skifahren kennenlernen.

Auch der SCU Frankenfels startet die Saison für Alt und Jung. Bei den Kindern wird das Erste Raika-Kinder-Voralpencup-Rennen am 8. Jänner auf der Mariazeller Bürgeralpe vom SCU Frankenfels durchgeführt. Die Jahrgänge 2017 und älter sind startberechtigt.

Johanna Fuxsteiner (10) fährt in ihrem ersten Jahr in der MD Ski in Lilienfeld und ist begeistert vom vielseitigen Training. Schulkollege Valentin Fahrngruber (12) ist in die Schülerklasse U 14 aufgestiegen und darf neben Slalom und RTL erstmals auch Super-G trainieren. „Das Augenmerk wird weiterhin auf den komplettesten Skifahrer gelegt, der alle Disziplinen auch mit Sprünge am schnellsten meistert“, weiß SCU-Obmann Leopold Wutzl.

Die traditionelle Union-Landesmeisterschaft am Annaberg (6.1. wird das erste Kräftemessen in allen Klassen werden. Thomas Wieseneder, Thomas Baireder, Dominik Haider und die jungen Wilden vom Dirndltal freuen sich auch auf die ARS-Rennen ihres Klubs SCU in Lackenhof (3.-5.2.) mit den Landesmeisterschaften für Jugend und Allgemeine Klassen. Renninteressierte Neueinsteiger dürfen sich gerne beim SCU Frankenfels unter 0664/4 230 230 (Wutzl) anmelden.