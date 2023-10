Traisen stand im Mittelpunkt des NÖ Skigeschehens

Nicht nur wurden im Rahmen des Traisener Oktoberfests Sportlerinnen und Sportler für ihre hervorragenden Leistungen in der Saison 2022/23 geehrt, auch wurde ein großes Dankeschön an die durchführenden Vereine von Großveranstaltungen ausgesprochen. Von der Damen-Weltcup-Organisation des WSV Semmering wurde Toni Zuser, stellvertretend für Präsident Franz Steiner, geehrt, dazu der Masters-WM-Obmann des SC Göstling-Hochkar Robert Fahrnberger und ÖM-Skiroller-Obmann Christian Demuth (1. SVG Hohe Wand). Außerdem bedankte sich Traisens Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger bei Johannes Posch, der eine ausgezeichnete Arbeit beim WSV Traisen als ehrenamtlicher Funktionär leistet und LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher zeichnete Johannes Posch mit dem Goldenen Ehrenzeichen des LSV-NÖ aus.

Im Mai 2023 gab Marc Digruber von der Sportunion Mitterbach sein Karriereende bekannt. Labenbacher bedankte sich bei Niederösterreichs Weltcupfahrer der letzten Jahre und wünschte ihm für seine private und berufliche Karriere alles Gute.

Nach den Ehrungen wurden noch die NÖ Landeskader 2023/24 Ski Alpin und Snowboard präsentiert. LSV-NÖ-Vizepräsidentin Michaela Dorfmeister hat heuer die alpinen Kader des LSV-NÖ erstmals mit personalisierten Startnummern für das Training ausgestattet.

Die Geehrten

Ehrungen Snowboard:

Jakob Dusek WM SBX Georgien Gold, WM SBX/Team Georgien Silber mit Teamkollegin Pia Zerkhold

Selina Fritz ÖM Haus/Ennstal PGS+PSL Gold Schüler S13

Joachim Gravogl ÖM PGS Haus/Ennstal Gold + PSL Silber Jugendklasse

Lennox König ÖM Kitzsteinhorn Slopestyle + Big Air Gold Rookie

Die Athletinnen und Athleten kommen alles aus der Union Trendsport Weichberger.

Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) Gold im SL und RSL und Joachim Gravogl (Union Trendsport Weichberger) Gold im RSL auf der Gerlitzen erhalten dafür die Auszeichung "Young Champion 2022" überreicht.



Ehrungen Langlauf:

Philip Wieser (WSV Traisen, ÖSV C-Kader) ÖM Verfolgung Freie Technik Bad Mitterndorf Gold Allgemeine Klasse ; ÖSTM/ÖM Einzel Klassische Technik Bad Mitterndorf Bronze Allgemeine Klasse

Elias Eischer (USC Atomic St. Leonhard/Hornerwald) ÖM Verfolgung Freie Technik Bad Mitterndorf Gold Jugend 16; ÖM Sprint Freie Technik Villach Gold Jugend 16 ÖM Staffel Villach Silber; Jugend ÖM Langdistanz Massenstart Freie Technik Galtür Gold Jugend 16 außerdem Aufnahme in den ÖSV C-Kader



Ehrungen Grasski:

Lara Teynor (Sportunion Trattenbach, ÖSV A-Kader) WM Cortina Super Kombi Gold + GS Silber, JWM Rettenbach GS Gold, Super Kombi Silber, SL Bronze, ÖM Schwarzenbach GS + SL Gold ; außerdem bekommt sie das "ÖSV Silberne Sportehrenzeichen 2022"

Daniela Krückel (BSV Voith St. Pölten, ÖSV A-Kader) ÖM Schwarzenbach GS Gold

Leopold Schön (USC Lilienfeld, ÖSV A-Kader) JWM Rettenbach SG+ Super Kombi Gold ; außerdem bekommt er das "ÖSV Silberne Sportehrenzeichen 2022"

Sebastian Posch (WSV Traisen, ÖSV A-Kader) JWM Rettenbach SL Gold, SG Silber, GS Bronze



Ehrungen Paraski:

Veronika Aigner mit Guide Elisabeth Aigner (WSV Semmering) WM Spanien RSL + SL Gold sehbehindert

Barbara Aigner (WSV Semmering) mit Guide Klara Sykora (SC Göstling-Hochkar) WM Spanien SL Silber + SL Gold sehbehindert

Johannes Aigner (WSV Semmering) mit Guide Matteo Fleischmann (WSV Pernitz-Unterberg) WM Spanien AF + alpine Kombination Gold, Super G + RSL Silber; Johannes Aigner wird in der kommenden Saison mit einem neuen Guide mit Nico Haberl vom SV Schottwien an den Start gehen.



Ehrungen Ski Alpin:

Nadine Hundegger (SSC Rohr im Gebirge) Europäische Olympische Jugendspiele Tarvis Super G Silber, RSL Bronze; Aufnahme in den ÖSV C Kader

Stephan Koch (Sportunion Waidhofen/Ybbs) ÖJM Reiteralm RSL und Super G Gold U 18 ; Aufnahme in den ÖSV C Kader

Elena Riederer (WSC Mönichkirchen, ÖSV C-Kader) schwerer Verletzung eine gute Comeback Saison mit einem Stockerlplatz bei der ÖJM auf der Reiteralm U18

Masters WM Hochkar 2023

Martina Stickler (WSV Puchberg/Schneeberg) WM Hochkar SG Bronze, RSL Silber M50

Bettina Digruber (Sportunion Mitterbach) WM Hochkar SG Silber M45

Elfriede Esletzbichler (SK Lackenhof) WM Hochkar SG Gold, RSL Silber, SL Silber M40

Leo Märzendorfer (WSV Prein/Rax) WM Hochkar SG, RSL, SL Gold M80

Rainer Herb (SC Göstling-Hochkar) WM Hochkar SG,RSL SL Gold M55

Thomas Reisenbichler (Sportunion Volksbank Purgstall) WM Hochkar SG Silber M45

Florian Lengl (USC St. Corona) jun. WM Hochkar SG, RSL Gold M35