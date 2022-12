Türnitzer Pistenflöhe sind bereit für Saison

Werbung

Der Skiclub Türnitz führte in in der Turnhalle der HLW Türnitz wieder das beliebte Vorbereitungstraining für die Wintersaison 2022/23 durch. „Von den Kindergartenkindern bis zu den Schülern und Schülerinnen der Mittelschule und des Gymnasiums, alle Teilnehmenden arbeiteten mit Begeisterung an ihrer sportlichen Fitness“, freut sich Skiclub-Obmann Hubert Pichler, dass die zehn Vorbereitungstermine wieder großen Anklang fanden.

Als Trainerinnen fungierten Sandra Anzberger, Daniela Dirnberger-Zöchling, Martina Palwein und Anna Pfeffer. „Das Training hat immer am Freitag stattgefunden und war für alle Mitglieder des Türnitzer Skiclubs kostenlos“, erklärt Pichlers Stellvertreter Herbert Zöchling stolz.