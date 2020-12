Letztes Woche gab es endlich auch für den Traisner Philip Wieser den Saisonstart. Der Athlet vom Skisportzentrum in Eisenerz war in der Schweiz in Goms beim ersten Europacup-Rennen der Saison im Einsatz.

Beim Sprint konnte er Rang 33 belegen und verpasste nur knapp die Heats (Qualiläufe). „Da ich kein Sprinter bin, war das für mich persönlich schon ein großer Erfolg“, freute er sich. Dass der Formaufbau trotz Coronakrise tatsächlich halbwegs stimmt, zeigte sich dann auch beim ersten Distanzrennen über zehn Kilometer.

„Zwar fand ich zunächst etwas schwer ins Rennen, hab dann aber doch meinen Rhythmus finden können und bin daher mit einem starken Finish noch auf den neunten Platz gelaufen“, hätte für ihn das Rennen sogar ein paar Kilometer länger sein können. „Das ganze Wochenende entpuppte sich für mich aber als sehr gelungener Saisonstart, der für kommende Aufgaben recht zuversichtlich stimmt“, ist Philip Wieser fürs erste mehr als zufrieden.

Am Wochenende gingen dann in Seefeld die ersten nationalen Rennen in Szene. Vor allem das Rennen am Sonntag war für mich immens wichtig, damit ich dann nächste Woche bestmöglich vorbereitet in den Europacupstarten kann“, erklärte Wieser danach glücklich. Denn obwohl es aufgrund des vielen Neuschnees nicht einfach war zu laufen, war er in der U-20-Klasse einsame Spitze. „Ich habe die Bedingungen zu meinem Vorteil nutzen können und wurde nicht nur österreichischer U-20-Meister über die klassische 10-km-Distanz, sondern konnte mit Platz sieben auch bei den Herren der allgemeinen Klasse groß aufzeigen“, freut er sich. Den Klassiksprint am Samstag verstand er allerdings mehr als Trainingsbewerb. „Das war ideal zum Aufwärmen“, lacht Wieser, der sich im Moment schon sehr fit fühlt. „Am Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit will ich aber erst bei der Juniorenweltmeisterschaft in Finnland sein“, gab er nun auch sein großes Saisonziel bekannt.