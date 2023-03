Streit im Dauereinsatz

Werbung

Eine starke Woche ist für den Masterlangläufer Karl Streit aus Pottenbrunn vorbei. Mitte der Woche war er in St. Michael/Lungau bei den 23. Seniorenbund-Bundesmeisterschaften im Langlauf am Start. Wegen Schneemangels am Fuße des Katschbergs mussten die Bewerbe aber auf die Höhenloipe in Schönfeld verlegt werden. Je 10 Kilometer mussten auf der sehr selektiven Strecke bei einsetzenden orkanhaften Sturmböen gelaufen werden. Streit, der für den Seniorenbund Pottenbrunn startet, sicherte sich den Sieg in der klassischen Technik und nur eine halbe Stunde später auch im Skating-Bewerb (jeweils AK VI).

Danach ging es nach Ramsau am Dachstein, wo Samstag im Rahmen der „Tour de Ramsau“ die österreichischen Mastermeisterschaften im Langlauf ausgetragen wurden. Streit startete dabei für den USC Lilienfeld und wurde österreichischer Meister in der AK VI über 10 Kilometer Klassisch.

Damit nicht genug, lief Streit am Sonntag auch noch in Lackenhof den Volkslanglauf in der Skatingtechnik. Dabei wurden auch die NÖ Landesmeister in der Langdistanz gekürt. Und natürlich siegte auch hier Streit für den USC Lilienfeld über 15 Kilometer in der AK VI überlegen. Generell herrschten in Lackenhof die besten Bedingungen“, lobte Streit. Auch das Starterfeld war breit gestreut. So sicherte sich mit dem Traisner Lokalmatador Philip Wieser ein Heeressportler vom Nationalkader B den Landesmeistertitel über 30 Kilometer. Als Tagesschnellster benötigte der 22-jährige Juniorenathlet trotz sulzigem Untergrund nur 1:17:43,30 Stunden. Zwischen Wieser und Streit als ältestem Starter liegen fast 60 Jahre Altersunterschied.