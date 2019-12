Im Rahmen des 2. Austria Cups, der in Seefeld ausgetragen wurde, führte der österreichische Skiverband die Sprint-Titelkämpfe im Langlauf durch. Da der Austria-Cup erneut mit einem FIS-Rennen aufgewertet wurde, fand sich in Tirol ein hochkarätiges Starterfeld mit vielen jungen Talenten aus Deutschland, Polen, Japan und der Schweiz ein.

In der Jugend-Klasse setzte sich im Finale der Deutsche Max Bernshausen durch. Eine starke Vorstellung zeigte der Lilienfelder Philipp Fellner, der als 15. der Quali den Einzug ins 16er-Finale schaffte. Im Viertelfinale war Endstation für das Talent des USC Lilienfeld, am Ende landete er auf Platz 16. Als viertbester Österreicher verpasste er aber nur hauchdünn das Podest bei der österreichischen Meisterschaftswertung.

Für Philip Wieser (WSV Traisen) hingegen lief es im Sprint alles andere als nach Wunsch. Mit Platz 74 in der Qualifikation des Herrenbewerbs war er chancenlos und in der Österreichwertung der U-20-Läufer reichte es nur zu Rang sechs.

„Leider ist es mir gesundheitlich nicht so gut gegangen. Aus diesem Grund habe ich dann auch auf das Distanzrennen am Sonntag verzichtet“, erklärte Wieser das durchwachsene Abschneiden. Der Türnitzer Lorenz Lampl belegte Rang 91.

Beim Einzelstart am Sonntag über 10 Kilometer in der klassischen Technik unterstrich Fellner als zweitbester Österreicher in der Jugend-II-Klasse seine gute Form. In dem hochkarätig besetzten Feld landete er am 19. Platz. Lampl musste sich in der U 20 mit Rang 49 begnügen. Auf den deutschen Sieger Friedrich Moch verlor der Türnitzer mehr als vier Minuten.