Wieser bei Militär-WM mit Eder und Komatz

Die Mitlitär-WM sollte das Saisonhighlight für Philip Wieser werden, der schon im Europacup und bei den Staatsmeisterschaften mit seinen starken Zeiten die Nationalteamtrainer hellhörig hat werden lassen. Und tatsächlich krönte der junge Heeressportler mit einer Bronzemedaille bei seinem WM-Debüt in der allgemeinen Klasse eine Saison, in der er immer wieder sein Potenzial hat zeigen können.

Bester Österreicher beim Langlauf-Einzelbewerb der Militär-WM

Bereits zum Auftakt der Militär-WM unterstrich der Distanzspezialist Wieser seine zum Saisonende immer noch aufsteigende Form mit dem Finaleinzug im Teamsprint der Langläufer, bei dem er mit seinen drei Teamkollegen Leodolter, Föttinger und Ganner den 14. Platz erreichte. Tags darauf schaffte Wieser inmitten eines Weltklassefelds im 15-km-Einzel als bester Österreicher den 12. Platz im Skating, womit er sich für den Hauptbewerb qualifizieren konnte, den es in dieser Form nur bei der Militär-WM gibt, den Patrouille-Wettkampf. Bestritten wird der Bewerb wie ein Mannschaftszeitfahren mit drei Biathleten, die gleichzeitig loslaufen, dreimal Schießen (jeder eine Serie) und einem Skilangläufer, der als Leader fungieren soll. Und Wieser führte das Biathlonteam ganz stark. Nachdem Magnus Oberhauser als erster seine Schussserie mit einem Fehler absolviert hatte, die alle gemeinsam in die Strafrunde schickte, schulterte Wieser das Gewehr des vermeintlich schwächsten österreichischen Läufers und absolvierte die nächsten 17 Kilometer auf dem 20-Kilometer-Kurs mit für ihn ungewohntem Gepäck.

Erster Lauf mit Gewehr war für Leichtgewicht Wieser „kein Problem“

„Ich hab die Last aber kaum gespürt, nur auf den Bergaufpassagen fühlte es sich wirklich als Ballast an“, kam Wieser auf dem trockenen Schnee bei minus fünf Grad Celsius und tiefwinterlichen Verhältnissen problemlos zurecht. Erst kurz vor dem Ziel musste Wieser das Gewehr an Oberhauser zurückgeben, weil er ihm nicht die Ziellinie passieren durfte. Eine entscheidende Situation, weil man durch den Gewehrwechsel dann doch noch mehr als vier Sekunden verlor, auf Deutschlands Silbermedaille im Ziel aber nur vier Sekunden fehlten. „Trotzdem war der Gewehrwechsel wichtig, weil ich sicher viel schneller laufen konnt mit Gewehr als Oberhauser und wir alle vier ja gleichzeitig ins Ziel kommen mussten beziehungsweise der letzte von uns gewertet wurde“, schildert Wieser, der das Team als Pacemaker perfekt zusammenhielt.

Ausgerechnet Eder schoss zwei Strafrunden

Mit Simon Eder und David Komatz absolvierten mit Wieser aber auch die zwei besten österreichischen Biathlonläufer der abgelaufenen Saison den Kurs und man harmonierte blind. „Es war die reine Freude mit den beiden Spitzenathleten zu laufen“, ist Wieser froh, dass er diese Chance erhielt. Dass aber ausgerechnet Eder als einer der besten Schützen in der Geschichte des Weltcups sich beim Liegendschießen zwei Fehler leistete, wog am Ende schwer. Auch Komatz verschoss stehend einmal. „Die Strafrunde war extrem lang und kostete ziemlich genau 30 Sekunden, was sich natürlich schon schlimm auswirkte“, schildert Wieser.

Wieser startet mit Eder unglaubliche Aufholjagd

Doch vor allem mit Senior Eder (40) ließ sich Wieser auch von sechs Sekunden Rückstand auf den dritten Platz, welchen die Slowenen inne hatten und 36 Sekunden auf Platz zwei der Deutschen nicht beirren. „Wir haben die Schlagzahl extrem erhöht und die Slowenen wie nichts 'geschnupft'“, lacht Wieser. Auch an den Deutschen war man schon dran, und am Ende fehlten nach dem letzten Gewehrtausch nur vier Sekunden auf Silber. Einzig die Franzosen mit nur einem Fehler und lauter Weltcupläufern am Start war man chancenlos. „Auf sie fehlten uns am Ende auch in der Laufzeit noch 30 Sekunden, unabhängig von den Schießfehlern“, sagt Wieser.

Wieser: „Biathlon ist spannend, aber ich bleibe Langläufer“

„Alles in allem war das aber ein toller Event und unglaublich spannend“, hat Wieser gefallen am Biathlon gefunden. „Aber als Leichtgewicht kommt für mich ein Wechsel eher nicht in Frage“, weißt er. Seine Zeit beim 15-km-Skating-Sprint (auch als FIS-Rennen gewertet) ist für ihn aber auch als Langläufer vielversprechend für die kommende Saison, in der Wieser endlich sein Weltcupdebüt feiern will. „Das habe ich mir fix vorgenommen und das ist realistisch“, glaubt er. Schließlich war er in Boden beispielsweise gegen den finnischen Langlauf-Weltcupstarter Rene Lindholm, der regelmäßig Top-15-Plätze läuft, nur um eineinhalb Minuten zurück. „Hochgerechnet ergibt das je nach Bedingungen im Weltcup eine Platzierung zwischen 30 und 45“, schätzt Wieser sein derzeitiges Leistungsvermögen hoch ein.

Philip Wieser (r.) mit Österreichs Heeresteams Herren und Damen bei der Militär-WM in der Königsdisziplin "Patrouille". Foto: ÖSV

Viele tolle Ergebnisse im Europacup

Wiesers Ergebnisse in der abgelaufenen Saison können sich jedenfalls sehen lassen. Abgesehen von der Militär-WM war der 21-Jährige auch im Europacup eine fixe Größe. Top-30-Plätze waren die Regel, nur bei der letzten Station hatte er Startnummernpech. „Beim Sprint im Klassikbewerb war meine Nummer so hoch, dass sich bei dem sulzigen Schnee dann einfach keine Topzeit mehr ausging“. schildert Wieser. „Bei der Verfolgung im Skatingstil hatte ich als Spezialist dann wieder eine niedrige Nummer und bin noch auf Rang 33 vorgelaufen, aber mehr ging nicht mehr.“

Staatsmeistertitel in der Verfolgung trotz leichter Erkältung

Bei den Staatsmeisterschaften holte Wieser heuer den Titel in der Verfolgung. Die Weltcupasse waren dabei zwar nicht am Start, was Wieser aber eher als Kompliment für sich wertet. „Die wollten keine Unruhe vor der WM und haben kurzfristig ausgelassen, weil das Team schon feststand“, glaubt Wieser, dass er mit seiner Form durchaus auch österreichische WM-Starter schwer gefordert hätte. „Dabei war ich beim 15-km-Klassikbewerb am Samstag kränkelnd und erst am Sonntag bei meiner Spezialdisziplin, dem 10-km-Skating wirklich gut in Form“, lacht Wieser. Zusätzlich zu Gold holte Wieser bei den Meisterschaften auch zweimal Bronze.

Zwei Wochen wird noch in Obertauern bereits für die kommende Saison trainiert

Die Saison ist zwar vorbei, aber die nächsten zwei Wochen nützt Wieser mit weiteren österreichischen A- und B-Kaderläufern die derzeit perfekten Bedingungen in der Ramsau und in Obertauern aus. Ohne Druck mit der Gruppe zu fahren macht einfach riesigen Spaß„, hat der Traisner auch nach einem harten Winter immer noch Lust auf Langlauf.