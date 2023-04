Ein Traditionsklub wird wiederbelebt

Werbung

Der Skiclub in St. Aegyd wurde bereits vor dem 2. Weltkrieg gegründet und an seinen legendäre Göllerrennen, die zwischen 1935 und 1983 immer am Ostersonntag stattfanden, nahmen auch österreichische Ski-Legenden teil. Toni Sailer, Andi Molterer und Co. zogen dann auch tausende Wiener in die Voralpen.

Sogar eine Skisprungschanze gab es in St. Aegyd schon vor dem 2. Weltkrieg. 1983/84 errichtete man ein Skisprungzentrum mit drei Naturschanzen. In dieser Zeit fanden Europacup-Springen und auch die österreichischen Meisterschaften statt. Und die Schulveranstaltungen für die Kinder bei den Göller-Liften waren immer ein großer Erfolg.

Nach Jahren der Stagnation gab es heuer unter neuem Vorstand nun endlich wieder erste gelungene Veranstaltungen des SC St. Aegyd. So fand nach längerer Pause wieder der einst so beliebte Kinderschneetag mit dem Schülertorlauf statt. Ausgetragen wurden die Rennen Ski Alpin und Snowboard aus Ermangelung an Liften in St. Aegyd nun am Annaberg in guter Zusammenarbeit mit dem USC Lilienfeld von Landesverbandspräsident Wolfgang Labenbacher.

„Auch der Erlebnistag Langlauf (Stationenbetrieb) am Gscheid (Nordisches Zentrum) im Zuge der Bezirksmeisterschafen der Schulen, war ein voller Erfolg“, freut sich Obmann-Stellvertreterin Kathrin Goldhahn, die mit ihren Vorstandskollegen schon weitere Pläne schmiedet. So wird ein neuer Seillift am Gscheid angedacht. Dazu soll es wieder KIGA- und VS-Skikurse geben. Die MS-Freestyle & Slopestyle Erlebnistage sollen ein fixer Programmpunkt im Rennkalender werden. Dazu will man als Nordisches Zentrum verstärkt Langlauf-Rennen organisieren. Ein Er-Sie-Lauf/Gaudi-Rennen soll auch wieder blutige Amateure zum Skisport bringen. Im Sommer soll es Skirollerrennen mit Ferienspiel geben. Und im Herbst will man Konditraining für den Winter anbieten.

Der neue Vorstand von Obmann Alexander Kienbichl strotzt also vor Ideen und weiß: „Gute Zusammenarbeit mit der Schule, der Gemeinde und den anderen Vereinen im Ort sind das um und auf, um erfolgreich zu sein. Und unser Hauptziel ist es, Kinder zu motivieren, um ihnen den Weg in Richtung eines sportlichen, gesunden Lebensstils zu zeigen. Die Langlaufloipe im Turnunterricht optimal zu nutzen, direkt vom Klassenzimmer auf die Loipe, muss zur Selbstverständlichkeit werden!“

Und wenn das gelingt, wird es bald auch wieder starke Fahrer aus St. Aegyd geben. Schon heuer feierten die Athleten des Klubs bei 51 Einsätzen elf Siege sowie je sieben zweite und dritte Plätze bei diversen Rennen in unterschiedlichen Klassen und Bewerben. Die größten Talente stellen wir in kurzen Steckbriefen vor.