David Zillinger ist U-12-Landesmeister

Beim Cuprennen in Gmünd, das auch als NÖ Landesmeisterschaft gewertet wurde, war der Skibezirk Lilienfeld mit sechs Nachwuchsfahrerinnen und vier Nachwuchsfahrern vertreten. Und mit David Zillinger konnte die MD Ski einen NÖ Landesmeister in der Altersklasse Schüler männlich 12 stellen. In der Altersklasse Schüler männlich 14 konnte sich Simon Zillinger den NÖ Vizelandesmeister erlaufen.

Das größte Teilnehmerfeld hatte die Altersklasse Schüler 14 weiblich, in dem sich Josephin Schneider den neunten Platz, Jasmin Kraft den achten Platz und Linda Stenbacka den sechstenPlatz erlaufen konnten. Ihre Mitstreiterin Valentina Demetz landete als Dritte sogar am Stockerl.

Zur Sache ging es auch in der Klasse Jugend 16 männlich. Hierbei durften sich Andreas Jedinger über den NÖ Vizelandesmeistertitel und Sebastian Schmuck über Bronze freuen. Bei den Mädels erkämpfte sich Marlies Köckeis ebenfalls den NÖ Vizelandesmeistertitel.

Auch Emma Ebner, die Jüngste im MD-Ski-Athletenteam, konnte sich bei einem Einsteigerrennen den ersten Platz sichern. Wie alle Langlauftalente trainert Karin Ebner auch ihre Tochter.