Gmoa-Oim-Race der Sonderklasse in Mitterbach

Werbung

Bereits in den frühen 50er Jahren gab es die ersten Rennen auf der Gemeindealpe. Gefahren wurden Abfahrtsläufe vom Gipfel bis ins Ortszentrum von Mitterbach. In Erinnerung an die damaligen Skihelden, die sich wagemutig die rund 35 Grad steile Klamm hinunter schwangen, findet nun seit 2015 das Gmoa-Oim-Race statt. Initiatoren der Neuauflage waren damals Siegi Größbacher und Manfred Ofner, die aber nach der Corona-Pause bereits im Vorjahr die Organisation an die nächste Generation übergeben haben. Da eine Skifahrt bis in das Ortszentrum - anders als in der 50er Jahren - nicht mehr möglich ist, findet zumindest in Anlehnung daran die Siegerehrung am Dorfplatz und die After-Race-Party statt. Und wie damals werden spätestens mit dem Eintreffen auf der Gemeindealpe in Mitterbach auch beim Gmoa-Oim-Race die Aktiven vom Rennfieber gepackt.

Minis kürten Prince und Princess

Wie im letzten Jahr starteten als erstes die Teams vom Gmoa-Oim-Race-Mini in zwei Klassen (bis 9 und bis 14 Jahre). Mit 84 Teilnehmern gab es einen neuen Rekord für die Veranstaltung. Nachdem im ersten Teil ein Paralleltorlauf absolviert werden musste, mündete das Rennen anschließend in einen kleinen Minicross mit Welle, der so schnell wie möglich zu absolvieren war. Gmoa-Oim-Race-Prince darf sich Felix Jura nennen, der 39,55 Sekunden benötigte, Gmoa-Oim-Race-Princess ist Anna Span (41,60). Dass aber nicht der Sieg, sondern die Freude am Skifahren im Mittelpunkt stand, zeigte der herzliche Empfang aller Teilnehmer im Zielgelände. Die Teilnehmer des Gmoa-Oim-Race-Minis bekamen eine Finishermedaille, ein Finishersackerl und ein Shirt im Gmoa-Oim-Race-Design.

Fürs langsamste Team gab's als Preis einen Skikurs

Nicht minder emotional ging es dann beim original Gmoa-Oim-Race weiter. Gestartet wurde in mehreren Gruppen auf 1.626 Meter am Gipfel der Gemeindealpe. Bei der Runde um den Turm galt es, sich die Kräfte ordentlich einzuteilen, schließlich brauchte man diese auch noch für die 800 Höhenmeter bergab. Der herausfordernde Gipfelhang, der mit knackigen Buckeln darauf wartete, befahren zu werden, lange Schusspassagen und zwischendurch tiefer Frühjahrssulz, standen am Programm. Wer im Ziel nicht müde war, hatte sich während der Abfahrt wohl ein paar Erholungspausen gegönnt. Auch kein Problem: Hauptsache man war dabei! Außerdem gab es auch für das langsamste Team einen Preis zu gewinnen. Der Gutschein der Skischule Gemeindealpe Haginger plus eine Flasche Jagasaftl ging im heurigen Jahr an das Team „CHRISI Ski Heil! Team by MTB Josefsberg“.

Ein Schnapserl wartete im Ziel auf die Erwachsenen

Wie bei den Kids gab es auch für die Erwachsenen eine herzliche Begrüßung im Ziel. Hier allerdings in Form eines kleinen Schnapserls der Apotheke zur Gnadenmutter, serviert im Gmoa-Oim-Race-Stamperl, das jeder Aktive mit nach Hause nehmen durfte. Bei der Siegerehrung am Dorfplatz sorgte die heimische Band „Grenzgang“ für gute Stimmung, während Mitterbachs Wirte die rund 300 Teilnehmer und Gäste mit der notwendigen Stärkung versorgten.

Trotz allem Spaß wurde eine ernstes Rennen gefahren

Doch trotz aller Freude, einfach nur dabei zu sein, ist und bleibt das Gmoa-Oim-Race ein Rennen und so wurden von den beiden Rennchefs Eric Digruber und Fabian „Fabs“ Freudenthaler die Besten der Besten gekürt und geehrt. Für die Siegerteams gab es tolle Preisen von der Lebzelterei Pirker und ein Glas Honig von Carnica Singer und der Raiffeisenbank Mariazellerland. Für die Einzelsieger gab es einen „Chrisi“ – die begehrte Trophäe des Gmoa-Oim-Races zu gewinnen. Die Sieger und neuen Titelträger als Gmoa-Oim-Race-King beziehungsweise - Queen sind Michael Baumann (4:59,55 Minuten) und Sabrina Stampfer (6:14,98).

Tolle Preise gab's bei der Tombola

Bei der Startnummerntombola hatten alle Teilnehmer die Chance einen der Preise mit nach Hause zu nehmen. Ein Ski mit Bindung gesponsert von Atomic, ein E-Scooter von Augment, ein Jahresvorrat an Gösser Bier oder ein Gutschein für das Night-Race in Schladming für zwei Personen inklusive Verpflegung, gehörten unter anderem zu den begehrten Preisen. Und erstmals wurden heuer 20 Prozent des Reinerlöses an die St. Anna Kinderkrebshilfe gespendet. „Ein großer Dank an alle Sponsoren, freiwilligen Helfer und Spender“, meinte Fabs Freudenthaler vom Organisationtsteam. „Man kann sich gar nicht oft genug bedanken! Alleine am Renntag waren rund 60 Personen unentgeltlich im Einsatz, um die Veranstaltung zu dem zu machen was sie ist: ein Fixstern, der in jeden Kalender dick einzutragen ist!“