Gravogl bei Junioren-WM als Jüngster im Mittelfeld

Mit Joachim Gravogl hatte sich ein Weichberger-Trendsportler für die Jugend-Weltmeisterschaften (Alpin) im bulgarischen Bansko qualifiziert. Wieder einmal war der Türnitzer der Jüngste im internationalen Starterfeld aus 15 Nationen. Nur drei Starter unter den 47 Teilnehmern gehörten wie er dem Jahrgang 2007 an. „Mit Rang 27 darf Joachim im Parallelriesenslalom (PGS) durchaus zufrieden sein, Ich freu mich, dass er sich in seinen jungen Jahren überhaupt für die WM qualifiziert hat“, meinte Erik Wöll, sein ehemaliger Lehrer in der SMS-Lilienfeld, zum Ergebnis bei der WM. Unter den Jüngsten des Jahrgangs 2007 liegt Krystof Klein (CZE) auf Platz 25 vor ihm. Der um ein Jahr ältere Lion Hammerschmidt, der ebenfalls aus der Schule Lilienfeld hervorgegangen ist, und jetzt wie Gravogl die Snowboard-Akademie in Schladming besucht, landete auf Platz 23. Hammerschmidt startet nach einem Wohnortwechsel jetzt für einen Verein in Kärnten.

Tervel Zamfiro heißt der neue Jugendweltmeister im PGS, der so wie Alexander Krashinak (2.) aus Bulgarien stammt. Die beiden verstanden es den Heimvorteil zu nützen. Drei Österreicher konnten sich mit Werner Pietsch (5.), Christoph Karner (6.) und Julian Treffler (11.) im Spitzenfeld behaupten. Die Kärntnerin Pia Schöffmann landete am Freitag unter den 41 Teilnehmerinnen auf Rang sechs.

Am Samstag eroberte der Kärntner Pietsch (17) die Bronzemedaille im Parallelslalom und vereitelte damit einen dreifachen bulgarischen Erfolg. Karner, der als Zweiter der Qualifikation ebenfalls das Finale der Top 16 erreicht hatte, stürzte in der Auftaktrunde und belegte in der Endabrechnung Rang zehn. Hammerschmidt und Gravogl landeten unter den 47 Teilnehmern mit den Plätzen 18 und 20 im guten Mittelfeld. Bei den Damen kam Schöffmann im kleinen Finale gegen die Tschechin Zuzana Maderova ebenfalls zu Sturz und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Die Junioren-Weltmeisterschaften finden mit den Cross-Bewerb vom 28. bis 31. März ihre Fortsetzung in Italien. Unter den Gemeldeten befinden sich neben drei Vorarlbergern und einem Steirer mit Lukas Schlatzer und Elias Schlinger zwei Niederösterreicher aus dem Weichberger Trendsportteam.