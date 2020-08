Die SG St.Veit/Hainfeld darf wieder jubeln. Da man heuer in der Donic Liga (1. Landesliga ) hinter dem ungeschlagenen Team aus Bruck/Leitha Zweiter wurde, ist die Mannschaft der SGVH1 für die 2. Herren Bundesliga wieder spielberechtigt. Zur Erinnerung. Im Jahr davor gab es einen Zwangsabstieg, weil man die damals neu eingeführte Nachwuchsspielerregel nicht erfüllen hatte können.

„Voraussetzung war auch heuer, dass man einen Jugendspieler fix in der Bundesliga einsetzen muss, aber diesmal haben wir diesen Jugendspieler auch gefunden“, freut sich Harry Kurzböck..

„Schwab ist ein Spieler, der unserer Kerntruppe gut bekannt ist, super in die Mannschaft passt und sehr viel trainiert.“Harry Kurzböck

Der 17-jährige Vorarlberger Philipp Schwab, der zuletzt für UTTC Kennelbach am Start war, verstärkt ab kommender Saison das Team um Kapitän Bernhard Kranabitl, Michael Worischek und Thomas Coufal.

„Schwab ist ein Spieler, der unserer Kerntruppe gut bekannt ist, super in die Mannschaft passt und sehr viel für seinen und den Erfolg des Teams trainiert“, freut sich Kurzböck. Und Sektionsleiter Walter Windischberger stößt ins selbe Horn: „Ich kenne Schwab von den Trainingslagern in Hluk recht gut und schätze sehr seine Art. Er ist für seine 17 Jahre sehr weit und weiß, was er will.“

Die freundschaftliche Bezihung zum Youngster hal nun dabei, ihn ins Gölsental zu locken. Windsichberger weiß, dass auch die Innsbrucker ein Auge auf Schwab geworfen hatten und ihn unbedingt wollten. „Umso mehr freut mich, dass er sich doch für uns entschieden hat!“

Bereits am 5. und 6. September findet in Liefering das Eröffnungsturnier statt und ab 17. Oktober beginnt die Meisterschaft für die Bundesliga-Jungs auswärts gegen den TTC Gratwein. „Wir alle freuen uns nach der langen Spielpause schon riesig auf die ersten Bewerbsspiele“, erzählt Windischberger. Meisterschaftsstart für die NÖ Landesliga, Unterliga und weiteren Mannschaften ist am 12. September.