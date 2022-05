Kevin Wallner zurück in Österreichs Spitzenklasse

Werbung

Die „Mid Summer Track Night“ am vergangenen Samstag markierte den Auftakt zur siebenteiligen Austrian-Top-Meeting-Serie. Im Wiener Leichtathletik-Zentrum fanden im Rahmen dieses internationalen Meetings aber auch die österreichischen Meisterschaften über 5.000 Meter statt, bei denen mit Sandrina Illes und Kevin Wallner auch die zwei USTP-Topläufer über die Halbdistanz an den Start gingen.

Illes, vielfache internationale Medaillengewinnerin im Duathlon, zeigte auch im Stadion ihre große Klasse und konnte über 5.000 Meter den Vizestaatsmeistertitel holen. In starken 16:40,41 Minuten musste sich die Union-Läuferin nur Österreichs besten Langstreckenläuferin Julia Mayer (DSG Wien) geschlagen geben.

Bei den Männern konnte sich Wallner nach seiner verletzungsbedingt ausgefallenen letzten Saison wieder im österreichischen Lauf-Spitzenfeld zurückmelden. Der St. Veiter belegte in einem von Olympiastarter Andreas Vojta dominierten Rennen mit neuer persönlicher Bestleistung von 15:00,73 Minuten den zehnten Endrang.

NÖ-Hindernis- und Staffelmedaillen für USP

Bereits am Freitag hatten in der Südstadt die NÖ Meisterschaften im Hindernislauf beziehungsweise der 4x400-Meter-Staffeln statt. Für die Abordnung der Union St. Pölten gab es dabei vier Medaillen.

In der U 20 konnte die St. Veiterin Verena Kaiser über 3000-m-Hindernis nach einem couragierten Rennen in 14:42,68 Minuten ihren ersten NÖ-Titel holen.

In der U 16 zeigte Union-Toptalent Sarah Daxböck vom Tochterverein ULC Transfer St. Veit ihre große Vielseitigkeit und konnte überraschend über 1000-m-Hindernis am Freitagabend in 3:39 die Silbermedaille holen. Ihre Teamkollegin Hannah Rotheneder wurde elfte und ex aequo Rang 15 belegten Csinszka Zahora und Annika Heinz.

Am Samstag fand dann das Frühlingsmeeting in Pottenstein statt, an dem der ULC Transfer mit vielen Nachwuchstalenten an den Start ging. „Für einige war es überhaupt ihr erster Bewerb in einem Wettkampf“, schilder Alfred Janisch.

Die Leistungen waren durch die Bank ansprechend, was allein die 18 neuen persönlichen Bestleitungen der ULC-Youngsters zeigen. Die herausragende Leistung erbrachte Kimberley Daxbeck, die erstmals die Höhe von 1,50 Metern übersprang und ihren Bewerb gewinnen konnte.