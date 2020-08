Am Sonntag fand der Schöpfl-Berglauf statt, der auch zum NÖ und österreichischen Berglaufcup zählt. Der ULC Transfer St. Veit war wieder mit Abstand die größte Gruppe und insgesamt mit elf Läufern angereist, um bei heißen Bedingungen die Strecke in Angriff zu nehmen. Die knapp sieben Kilometer lange Strecke mit 550 Höhenmeterm war über Asphalt, Schotterstraße und Waldwege zu bezwingen. Gesamtsieger wurde wieder der Berndorfer Wrzaczek, aber der ULC war ebenfalls erfolgreich und konnte einige Podestplätze erringen. Adi Zöchling wurde Klassensieger in der M 65, Gregor Einicher lief in der M 20 als Zweiter über die Ziellinie. Weitere Podestplätze gab es für Johann Vrbka (M 60), Franz Sulzer (M 50), Rainhart Kram-Aron (M 40) und Patrick Martinetz (M 30). Als Vertreter der Union Annaberg holte Karl Schachinger in der Klasse M 50 den zweiten Platz. Der nächste Lauf zum Cup ist der Hinteralm Brutal am 15. August in Lilienfeld.