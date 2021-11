Erfolge & neuer Vorstand: Happy Feet Linedancers starten durch

Die Corona-Krise machte es dem Tanzsportclub Happy Feet nicht leicht. Die Lockdowns in der letzten Saison sorgten für eine Zwangspause von sechs Monaten. So muss seit Sommer viel nachgeholt werden — auch die Jahreshauptversammlung, die am 22. Oktober in einer Kombination mit der heurigen Generalversammlung im Gasthaus Hollaus in Schwarzenbach stattgefunden hat. Dabei stand die Neuwahl des Vorstands am Programm.

Großer Dank an Sponsoren: „Ist nicht selbstverständlich“

In Anwesenheit des Ehrenmitglieds, Bürgermeister Johann Gastegger, wurden Obmann Gregor Birbaumer und seine Stellvertreterin Anna Vonwald bestätigt. Auch die Funktionen der Schriftführerin und Kassierinnen bleiben mit Bettina Auer, Birgit Birbaumer und Rosi Leeb gleich, nur Christa Gassner aus Hainfeld übernimmt als neues Gesicht die Funktion der stellvertretenden Schriftführerin.

Die Corona-Krise hat ein Loch ins Vereinsbudget geschlagen. Aus diesem Grund bedankte sich der Vereinsobmann ganz besonders bei der Gemeinde für die Förderung sowie bei der Firma Transfer Personalleasing für die Fortsetzung des Sponsorings. „Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten“, weiß Birbaumer, der nun guter Dinge ist. „Nachdem fast alle Mitglieder geimpft sind und wir für unser Hobby die Vorgaben einhalten, sollte nichts passieren, vorausgesetzt es gibt kein weiteres Indoor-Sportverbot.“

Paul und Gregor Birbaumer mit ihren in Pisek errungenen Pokalen. privat

Geplant ist im Frühjahr der Start eines Anfängerkurses. Interessierte können sich schon per Mail (happyfeet@line-dancers.com) oder unter 0664/810 85 00 anmelden.

Der Turniertanzsport hat seit August Fahrt aufgenommen. Es gab in Österreich bereits zwei Linedance-Events: Ein nationales Turnier mit dem „Tirol-Cup“ in Telfs und die „Austrian Championships“, Österreichs größtes internationales Tanzturnier im „Country & Western Dance“. Beide Male feierten Paul und Gregor Birbaumer Klassensiege.

Den bislang größten Erfolg im heurigen Jahr konnte Paul, NÖN-Sportler des Jahres 2017 im Bezirk Lilienfeld und NÖ Nachwuchssportler des Monats Jänner 2018, jedoch vor Kurzem beim größten tschechischen Turnier in Pisek erzielen. Er gewann die Disziplinen „Classic“ und „Showcase“ der Division „Advanced Male“. Gregor wurde Zweiter in seiner Division.

Am 13. und 14. November ist der NÖ-Cup in Altlengbach geplant und zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel geht es wieder zur WM nach Kalkar in Norddeutschland.