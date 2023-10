Champions-League: Christian Hobl gelingt mit Wang Titelverteidigung

Am Wochenende fand in Feldbach (Stmk.) die Champions-League im Stocksport statt. Bei den Herren gelang ESV Union Ladler Wang mit dem Rohrbacher Christian Hobl im rein österreichischen Finale gegen ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg mit einem 4:0-Sieg die erfolgreiche Titelverteidigung. Dabei trat Wang ersatzgeschwächt an. Jakob Solböck musste aus privaten Gründen seine Teilnahme absagen, sodass in der BesetzungPatrick Solböck, Christian Hobl, Markus Karl, Wolfgang Karl und Stefan Solböck das Finale der Königsklasse des Stocksports in Angriff genommen wurde.

In der Vorrunde kämpften die Niederösterreicher noch mit leichten Problemen und qualifizierten sich „nur” als Gruppenzweiter hinter EC Passau-Neustift (GER) fürs Viertelfinale. Somit kam es bereits im Viertelfinale zur Neuauflage des diesjährigen Staatsligafinales gegen Tal Leoben - diesmal mit dem besseren Ende für Wang. Im Halbfinale bezwang Wang hauchdünn Rottendorf. Ein 3:3-Remis reichte Wang dank besserer Stockpunktquote zum Aufstieg ins Finale. Die Regel, die durchaus für Diskussionen sorgte. Voitsberg zeigte sich bis zum Finale in bestechender Form. Die Gruppenphase gewannen sie vor Rottendorf. Im Viertelfinale folgte ein 4:0-Erfolg gegen ASC Seiseralpe aus Italien. Im Halbfinale gaben sich die Steirer auch gegen Edla keine Blöße und siegten ebenfalls mit 4:0. Das Finale war dann aber eine klare Angelegenheit für Hobl und Co., denn Voitsberg baute immer wieder leichte Fehler ein. „Das Finale war an den letzten beiden Tagen unser schwächstes Spiel“, klagte auch Voitsbergs Mannschaftsführer Michael Krenn, dem selbst im zweiten Spiel ein Fehler passiert ist. Wang gewinnt Durchgang 1 mit 5:3. In Durchgang zwei reicht ein 6:5 zur erfolgreichen Titelverteidigung.

„Es war sicherlich nicht das beste Finale von der Leistung her, aber die wichtigen Schüsse haben wir gemacht“, meinte Patrick Solböck vom Siegerteam, der sich durch den Ausfall seines Bruders nicht wirklich Chancen ausgerechnet hatte. „Aber wir sind von Spiel zu Spiel besser ins Turnier gekommen, hatten auch etwas Glück vor allem gegen Rottendorf”, weiß auch Hobl.