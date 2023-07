Staatsliga-Finale: Wang kann mit Hobl den Titel nicht verteidigen

Der ESV Union Ladler Wang (Bez. Amstetten) war zwar auch heuer der erklärte Favorit auf den Staatsligatitel, doch Tal Leoben spuckte Christian Hobl und seinen Teamkollegen am Finaltag ordentlich in die Suppe. Bernd Zambo, Markus Rothberger und Stefan Gamper sicherten sich erstmals den österreichischen Meistertitel, Michael und Lorenz Brantner waren hingegen schon vor elf Jahren beim letzten Erfolg für die Leobner am Start.

Nur der erste Durchgang verlief nach Plan

Dabei war der erste Durchgang noch eine klare Angelegenheit für die Wanger. Einige Fehler bei Tal Leoben nutzen die Mostviertler eiskalt aus. Patrick Solböck in Bestform führte seine Mannen zu einem souveränen 10:1-Durchgangsgewinn. Der Wang-Express schien unaufhaltsam auf Kurs Titelverteidigung zu rollen.

Hobl mit dem ersten Fehler Wangs

Im zweiten Durchgang verhilft dann aber der erste Fehler von Wang in Kehre 1 ausgerechnet durch den Rohrbacher Christian Hobl Leoben zur 1:0-Führung. In Kehre 2 bringt Leoben nach acht Treffern seinen Nachschuss ins Trockene und kann auf 2:0 erhöhen. Erstmals verspürt Wang an diesem Finalwochenende Gegenwehr, denn im Semifinale am Samstag war man noch über Köflach-Stadt mit 4:0 (15:5) drübergefahren. Die Leobner hatten da im Steirerduell mit ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg deutlich mehr Mühe, feierten einen eher glücklichen 5:3 (13:20)-Sieg.

Jakob Solböck patzt als nächster

Doch im Finale gegen Wang zeigen die Leobner, dass sie doch deutlich mehr draufhaben, als ihre steirischen Landsleute aus Köflich, auch wenn Hobl und Co. in den Kehren 3 und 4 wieder auf 2:2 ausgleichen können. In der oft spielentscheidenden, fünften Kehre gab es dann einen Fehlschuss von Jakob Solböck trotz Beilegers. Leoben punktet und geht mit 3:2 in die letzte Kehre. Wang geht trotz Anschuss mit vollem Risiko in die sechste Kehre. Das Spiel wogt hin und her. Bernd Zambo macht mit dem letzten Schuss das Spiel aber zu und Leoben gewinnt Durchgang 2 mit 5:2. Das heißt, ein dritter und entscheidender Durchgang wurde somit nötig.

Im dritten Durchgang zeigt auch Patrick Solböck Nerven

Und in Durchgang 3 war die Spannung zum Greifen. Eine fehlerfreie erste Kehre und Leoben schreibt eine Eins an. Die zweite Kehre beginnt nach Maß von Bernd Zambo mit dem ersten Fehler nach 14 Treffern von Patrick Solböck. Damit hatten alle drei Stars aus Wang einen groben Schnitzer am Konto. Auch Markus Karl legte einen wenig hilfreichen Fehlschuss nach. Leoben spielt hingegen die Kehre fehlerlos zu Ende und sichert sich so ein 2er-Break zur 3:0-Führung. In Kehre 3 nach einem Fehlschuss von Markus Rothberger kann Wang mit einer Zwei noch auf 2:3 verkürzen. Das Spiel zerrt bei Temperaturen um die 35 Grad in der Halle sowohl an den Nerven der Spieler als auch der Zuschauer. In Kehre 4 zwei Fehler von Wang, welche die Obersteirer zu einer 5:2-Führung nutzen.

Kehre 5 ist für die Geschichtsbücher

Kehre 5 beginnt wieder mit einer Kurzen Maß von Karl. Zambo kontert mit einem wunderschönen Wabbler. Sein Stock steht zur Hälfte am 6er-Ring. Jakob Solböck wabbelt, macht den Schuss, kann seinen Stock aber nicht ganz verstecken. Dafür folgt Rothberger mit einem perfekten Wabbelversuch. Leoben ist jetzt klar im Hoch und Wang unter Druck. Doch genau in dieser Phase gelingt Patrick Solböck der bis dahin und vielleicht überhaupt beste Schuss des Tages. Und plötzlich ist Wang wieder am Drücker. Doch dann kommt Stefan Gamper und setzt auch noch einen Zauberschuss drauf. Michael Brantner, ebenso in Höchstform, trifft mit dem Nachschuss und bringt eine Eins für Leoben ins Trockene. Der zehnte Staatsligatitel für die Obersteirer ist zum Greifen nah. Ein Stock von Wang muss in Kehre 6 von den Leobnern noch eliminiert werden. Michael Brantner übernimmt diesen Job. Trifft und reißt die Hände in die Höhe. Wang muss sich diesmal mit Silber begnügen.

Bestraft für zu wenig Konsequenz

Die Wanger beklagen vor allem die „berühmte“ Kehre 5.„Wir hatten da alles im Griff, konnten den Sack aber nicht zumachen. Dafür haben wir dann die Rechnung präsentiert bekommen“, sagt Patrick Solböck, der Leoben aber zum Titel gratuliert. Und Nationalteamkollege Hobl bekräftigt: „Nächstes Jahr werden wir den nächsten Anlauf nehmen!“