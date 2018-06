Für das leibliche Wohl wird in zahlreichen Bars, in der Disco und in mehreren Essensausgaben gesorgt. Am Tanzparkett sorgen "Die Zaum-Bradler" und als besonderes Highlight "On The Roxx" für gute Unterhaltung. In der Disco garantieren „TWO BIG KINGS“- DJ MarcBIX & DJ SamY mit ihren Beats für gute Stimmung.

Die wichtigsten Facts zum Waldfest im Überblick:

Beginn: 19 Uhr

ab 20 Uhr sorgen "Die Zaum-Bradler" für Stimmung

ab 22 Uhr rocken "On The Roxx" die Bühne

OpenAir Disco mit TWO BIG KINGS- DJ MarcBIX & DJ SamY

Weinbude, Bierbude, Seidlbar, Vinothek, Kaffeebude, Kracherlbude, Schnapsbars, etc. + Open Air Coktail-Eck

div. Gillspezialitäten, Pommes, Grillhenderl

Heimbringerdienst

€ 6,- Eintritt

Mehr Informationen unter www.facebook.com/svtuernitz oder www.sv-tuernitz.at