Nach einer schweren Verletzung im Vorjahr tastete sich der Türnitzer Motorradpilot Dietmar Swoboda heuer wieder vorsichtig an die Spitze im Dunlop-Cup heran. Vergangene Woche holte er sich zum Saisonabschluss in der Super Sport 600 am Pannonia-Ring nun den ersten Sieg des Jahres und wurde damit noch starker Dritter in der Gesamtwertung dieses internationalen Bewerbs.

Nach bestem Start die Führung behalten

Nach dem zweiten Startplatz im Training erwischte Swoboda den Start im Rennen perfekt und holte den Führenden bereits in der ersten Kurve ein. „Danach war es aber ein wirklich harter Kampf, da ich wusste, dass die anderen ganz knapp hinter mir sind und immer wieder zu Überholmanövern angesetzt haben“, schildert Swoboda, der letztlich den Vorsprung von drei zehntel Sekunden über die Ziellinie brachte.

„Es war ein tolles Saisonende, nach einem nicht leichten Jahr. Es hat doch eine Zeit gedauert, bis ich den schweren Sturz aus dem Vorjahr zur Gänze überwunden hatte, aber jetzt bin ich schon topmotiviert für die kommende Saison“, wird Swoboda in den Wintermonaten eifrig an seiner Maschine schrauben.