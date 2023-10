LaVita-Tänzer sind österreichische Vizemeister und NÖ Landesmeister

Großer Jubel herrscht beim Tanzsportclub LaVita in Hainfeld. Das Doktoren-Ehepaar Eduard und Brigitte Prnz haben erst sehr spät ihre Liebe zum Tanzsport entdeckt. „Im Frühjahr 2022 sind wir erstmals in der Seniorenklasse bei einem Wettkampf an den Start gegangen, der Erfolg bei den österreichischen Meisterchaften ist ein völlig unerwarteter Erfolg“, freut sich Eduard Pranz.

Wenig überraschend kam der Sieg für Uschi und Manfred Seemayer, die bei LaVita die Athleten coachen und auch das Ehepaar Pranz unter ihre Fittiche nahm. „Mit unglaublichen Ehrgeiz haben sie es in Windeseile an die Spitze geschafft“, zeigt sich Manfred Seemayer stolz auf „sein“ Tanzpaar. Zumal der österreihische Vizemeistertitel auch prompt bestätigt wurde. Nur eine Woche später sicherten dich Brigitte und Eduard Pranz nun auch den Sieg in ihrer Klasse bei den NÖ Meisterschaften, womit sie sich erstnals zu Landesmeister kürten.

Die Oldies sind natürlich jetzt leuchtende Vorbilder für alle im Klub, vor allem auch das Special-Olympics-Paar Christian und Michaela, welches Manfred Seemayer für die Spiele im kommenden Jahr vorbereitet. Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation den Ausdruck Olympics weltweit nutzen.