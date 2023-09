Tennis Doppelmacht Traisen brilliert bei Heimturnier

TMT-Organisator Dominik Kotek mit Mixedpartnerin Isabel Liebhaber und der für Traisen spielende St. Veiter John Kendler, der seinen ersten Turniersieg auf der TMT feiern konnte. Foto: TMT

Werbung

M it 122 Nennungen stellten die 4. Traisen Open einen neuen Rekord für ein Tennis-Meister-Tour-Event auf. Wie immer in Traisen wurden Aktive wie Fans kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt, unter anderem gab es köstliches Hirschragout, aber auch am Platz wurden Höchstleistungen vollbracht. Bei über 30 Grad Celsius zeigte sich die Traisner Doppelstärke - der Heimverein holte fünf von sechs möglichen Titeln.

Den Beginn machte aber St. Veits große Nachwuchshoffnung John Kendler. Der für Traisen spielende Youngster holte sich seinen ersten TMT-Titel im Jugendbwerb. In einem spannenden Finale gegen seinen Teamkollegen Lorenz Handl setzte er sich mit unbändiger Willensstärke und tollen Schlägen 5:7, 7:5 und 11:9 im Match-Tiebreak durch. Eine erfolgreiche Titelverteidigung legte das Traisner Paradedoppel Nico Krippel/Daniel Perina hin. Im Bewerb über ITN 10 besiegten sie im Finale Alexander und Thomas Schubert mit 7:5, 6:3. Als Titelgarant bekannt ist Florian Hahn und auch dieses Mal konnte der Traisner triumphieren. An der Seite von „Aufschlagmonster“ Cedric Ramlohr gewann er im Bewerb über ITN 14 gegen die beiden Erlaufer Norbert Latsch/Helmut Krawczikowski mit 6:2, 6:2. Florian Hahn (l.) und Aufschlagkanone Cedric Ramlohr hatten einen Lauf. Foto: TMT Auch Daniel Perina und Nico krippel wussten den Heimvorteil in Traisen zu nutzen. Foto: TMT Bei den Damen triumphierten die Legenden Ingrid Panzenböck und Regina Perina. Im reinen Traisner Finale besiegten sie Heidemarie Steiner/Michaela Schubert 3:6, 6:2 und 7:5. Obmann Heinz Zebenholzer durfte sich ebenfalls über einen Titel freuen. An der Seite von TMT-Organisator Dominik Kotek gewann er den offenen Doppelbewerb gegen Alexander Schubert/Dominik Mitterböck mit 6:4, 4:6 und 10:7. Im Mixeddoppel über ITN 13 kam es Duell von Geschwister- gegen Ehepaar. Nach hartem Kampf setzten sich Michaela und Thomas Schubert gegen Matthias Frank und Schwester Sarah Panzenböck mit 7:5, 4:6 und 10:6 durch. Einzig im offenen Mixedbewerb konnten sich Nicht-Traisner durchsetzen. Isabel Liebhaber und Dominik Kotek gewannen in einem spielerisch hochklassigen Endspiel gegen Lisa Rockenbauer/Marvin Bosch mit 3:6, 6:1 und 11:9. Bosch krönte sein sensationelles Turnier mit dem Finaleinzug im Einzel. Nach einem 7:5, 3:6 und 12:10-Sieg gegen die Nummer Zwei des Turniers Andreas Senn, musste er sich im Finale gegen TMT-Legende Dominik Mitterböck mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Einen souveränen Turniersieg im Bewerb über ITN 5 holte sich Paul Reisenbichler. Der 15-jährige Tribuswinkler gab in vier Spielen nur 15 Games und keinen Satz ab. Im Finale bezwang er Matthias Reichmayr mit 6:2, 6:2. Das Spiel des Turniers lieferten sich im Halbfinale Matthias Reichmayr und Tennislegende Ramin Madaini – einer der besten +55-Spieler Österreichs. In einer wahren Slice-Schlacht hatte Reichmayr mit 5:7, 6:2 und 11:9 aber das bessere Ende für sich. Im Bewerb über ITN 6,5 setzte sich Stephan Haumer aus Weitra durch. Im Finale setzte er sich gegen Fußballlegende Wolfgang Janisch mit 6:3, 6:4 durch. Wie alle Finalisten haben sich beide für das große TMT-Masters von 18. bis 24. September im Tenniszentrum Pielachtal qualifiziert – dort winken den Siegern Preise im Wert von rund 200 Euro. Im Bewerb über ITN 8 gab es einen Premierensieg. Der Hohenberger Sandro Bindar holte sich dank unbändigem Kampfgeist mit dem 6:4, 6:4 über Matthias Frank seinen ersten Titel auf der Tennis Meister Tour im Einzel. Der Titel bei den Damen ging nach Oberösterreich - Lisa Gruber setzte sich die Krone auf. Im Finale gewann sie gegen Jana Pamperl mit 6:2, 6:1.