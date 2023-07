MaZdaini-Tour 2023: In Türnitz erfolgte traditionell der Startschuss

Unter dem Motto „let´s play twice“ werden heuer bei der MaZdaini-Tour jedem Teilnehmer zwei Spiele gegen Spielerinnen und Spieler mit annähernd gleicher Spielstärke garantiert. „Eigentlich nichts Neues“, weiß auch MaZdaini-Tour-Organisator Ramin Madaini, hebt aber dann doch das Besondere hervor. „Uns ist wichtig, dass diese beiden Spiele in einem überschaubaren Zeitrahmen gespielt werden“, achtet er persönlich darauf, dass das zweite Match bereits rund eine Stunde nach Beendigung des ersten stattfindet. „Ewig lange Wartezeiten gehören somit bei uns der Vergangenheit an“, verspricht er.

Als besonderes „Zuckerl“ gab es darüber hinaus für alle Teilnehmer ein tolles Startgeschenk. Und in den fünf verschiedenen Kategorien gab es diesmal mit Markus Hofmann, Andreas Sporer, Krystian Krakowzyk, Federika Pivi und Leon Diwis auch gleich fünf neue Siegergesichter gegenüber der Turnierserie des Vorjahres.

Ten(n)glisch-Campwochen beim UTC Madainitennis

Madainis traditionelle Sommertour ist gerade eben erst gestartet, aber der umtriebige Tennisguru setzt schon seine nächste Idee um. Seit letzter Woche gibt es die „Tennis & Englisch“-Camps in St. Pölten. Dabei handelt es sich um ein neues Tenniscampformat, welches beim UTC Madainitennis im Sportzentrum NÖ Tennis- und Englischunterricht verbindet.

Die Idee dahinter ist für Madaini leicht erklärt: „Tennis ist eine Weltsportart, im Spitzensportbereich und im Breitensport, über die wir überall auf der Welt leicht Freunde finden. Was liegt also näher, als neben Tennis auch tennisspezifisches Englisch zu erlernen?“ meint er. In den „Ten(n)glish-Wochen“ lernen Kinder von 6 bis 15 Jahren alle Begriffe rund ums Tennis und auch miteinander über Tennis zu plaudern. Neben Tennis wird also auch gelehrt, wie man ein lustiges Interview auf Englisch führt, ganz so wie das auch die Profis machen. Bei zwei Terminen gibt es noch Restplätze: 31. Juli bis 4. August und 7. bis 11. August. Detailinfos unter madainitennis.at oder Telefon 0699/114 069 92.