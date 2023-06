Schnuppertag beim TK Türnitz

In einer erfolgreichen Zusammenarbeit haben der Elternverein und der Tennisklub Türnitz einen Schnuppertennis-Kurs für die vier Klassen der Volksschule Türnitz organisiert. Unter der fachkundigen Anleitung von Tennislehrer Ramin Madaini bekamen die Kinder die Möglichkeit, in die Welt des Tennissports einzutauchen. Die Resonanz auf den Schnuppertennis-Kurs war äußerst positiv. Über 60 Kinder nahmen daran teil und waren begeistert von der Möglichkeit, eine neue Sportart kennenzulernen oder ihre Fähigkeiten im Spiel zu verbessern. Viele von ihnen werden auch am Ferientraining des Tennisklubs im Sommer teilnehmen.

Zusammenarbeit Elternverein und Tennisklub bleibt aufrecht

„Der Schnuppertennis-Kurs war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Kindern frühzeitig den Zugang zu verschiedenen Sportarten zu ermöglichen. Mit solchen Initiativen wird nicht nur die körperliche Fitness der Kinder gefördert, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten gestärkt“, betont Elternvereinsobmann Bernhard Tröstl, der sich ganz besonders beim Tennisklub, den Lehrerinnen der Volksschule und bei Ramin Madaini bedankt. „Die Zusammenarbeit zwischen dem Elternverein, dem Tennisklub und der Volksschule wird auch in Zukunft fortgesetzt, um den Kindern weitere sportliche Möglichkeiten zu bieten und ihre Begeisterung für körperliche Aktivität zu fördern“, versichert er.