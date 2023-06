Showdown bei den Damen geht an Ollersbach

Eigentlich fragten sich alle, ob Sarah Panzenböck und Co. bei ihrem Heimspiel gegen Ollersbach den Sekt schon im Eisschrank stehen haben würden. Bei einem weiteren Sieg wäre den bislang so überlegenen Damen der Meistertitel in der Kreisliga Mitte A wohl kaum noch zu nehmen gewesen. Doch das Team, das bislang alle Spiele mit der maximalen Punkteanzahl gewinnen hatte können, musste gegen die ersten Verfolgerinnen aus Ollersbach am Samstag Federn lassen.

Verstärkt durch Alexandra Lupinek, die in Lissabon studiert, aber auf Heimaturlaub war, traten die Ladys aus dem Wienerwald fast in Bestbesetzung an und rangen auswärts den Tabellenführer mit 4:3 nieder. In einer sehenswerten Partie bezwang dabei Lupinek Traisens Mannschaftsführerin und Kreismeisterin Sarah Panzenböck, die übrigens auch das Turnier beim TC Ollersbach Anfang Mai gewinnen hatte können, in drei Sätzen. Astrid Köckenbauer und Sabrina Sonnleitner hatten in ihren Spielen weniger zu kämpfen und gewannen jeweils klar in zwei Sätzen. Auch Lisa Hollensteiner hatte bis zum 3:0 wenig Probleme, ehe ihre Verletzung wieder akut wurde. „Sie kämpfte tapfer weiter, konnte die 2-Satz-Niederlage jedoch nicht verhindern“, berichtet Sonnleitner. Lena Herzog musste auf fünf eine klare Niederlage gegen Nina Grill hinnehmen und im Einserdoppel spielten Traisens Panzenböck und Nicole Landthaler gegen Lupinek und Johanna Donabaum ihre unbestrittene Klasse aus. Somit stand es 3:3 und das zweite Doppel musste die Entscheidung bringen.

Lange sahen die Heimischen wie die sicheren Sieger aus, doch beim Stand von 6:3, 4:2 für Traisen kippte plötzlich die Partie. Sonnleitner/Köckenbauer machten den Rückstand im zweiten Satz wett und gewannen, sehr zur Freude der vielen mitgereisten Fans, noch mit 6:4 und 10:3 im Match-Tiebreak. Den Lokalmatadoren wurde damit im letzten Moment die Feierlaune noch gründlich verdorben. Plötzlich scheint in der Meisterschaft wieder alles offen zu sein und vermutlich bleibt es bis zum Schluss spannend. Ollersbach, Traisen und St. Pölten liegen derzeit punktegleich an der Spitze. Nach wie vor bleiben die Traisnerinnen die großen Titelfavoritinnen, auch weil Ollersbach im Meisterschaftsfinish nochmals ohne Lupinek auskommen muss. St. Pölten hat die schwerste Auslosung, muss noch gegen Ollersbach und Traisen ran und sollte möglichst diese beiden Spiele gewinnen. Zuerst Zählen im Kampf um den Aufstieg die Punkte, bei Gleichstand die direkten Duelle und bei Teams gleichauf die Punkte aus den direkten Duellen.

Sabrina Sonnleitner (l.) und Astrid Köckenbauer machten im entscheidenden Doppel den Rückstand im zweiten Satz wett und gewannen noch mit 6:4 und 10:3 im Match-Tiebreak. Foto: TC Ollersbach

Auch Ollersbachs Herren mussten in den Lilienfelder Bezirk und zwar zum einzigen Kreisliga-Mitte-A-Klub dort, dem TC St. Veit. Mit einem Sieg konnten die Ollersbacher den Klassenerhalt praktisch schon endgültig sichern, für die Gastgeber waren Punkte im Abstiegskampf aber fast schon überlebensnotwendig. Bruno Mangl sowie Nick und Daniel Gallati gewannen ihre Einzel, trotzdem blieb die Begegnung weiter spannend, denn bei den dahinter gesetzten Spielen holten Stefan Jungwirth, Sascha Siedl und Christoph Scheiblecker die Punkte für St. Veit. Letzterer bezwang im dritten Satz Christian Jäger mit 6:4. Die Doppel mussten also entscheiden. Ollersbachs Einserduo Mangl/Niklas Gallati war dabei ebenso ungefährdet wie St. Veits Emanuel Hauss/Sascha Siedl im Zweierdoppel - 4:4. Die dritte Partie war an Spannung nicht zu überbieten. Jonathan Pröll spielte mit Max Budik, der seinen ersten Einsatz für Ollersbach in der Kreisliga A hatte. Und was für ein Einstand sollte das werden! Pröll/Budik wehrten im zweiten Satz Matchbälle gegen Jungwirth/Marvin Bosch ab, um am Ende einen 5:7, 7:6, 10:8-Sieg zu feiern. Ollersbach schob sich damit sogar auf den zweiten Tabellenplatz nach vor, St. Veit bleibt mit nunmehr vier Punkten Vorletzter, liegt nur vor Rabenstein/Kirchberg.

Mit einem hart erkämpften 5:4-Sieg beim TK St. Veit haben sich die Ollersbacher praktisch aller Abstiegssorgen entledigt und den Gegner tiefer in den Abstiegsstrudel gestoßen. Drei Runden vor Schluss haben sich Bruno Mangl (2. v. l.) und Co. sich sogar auf den zweiten Tabellenplatz hinter den überlegenen Maria Anzbachern nach vor geschoben. Foto: TC Ollersbach

Tabellenführer TV Maria Anzbach „zerlegte“ den ASV Pressbaum mit 8:1 und führt weiter ohne Punktverlust nach nur drei Partien mit 12:0. Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen wäre alles andere als der Titel für die Anzbacher mittlerweile eine große Sensation.